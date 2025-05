Confirmant son approche consistant à être constamment à l'écoute du peuple, le Président de la République prouve qu'il s'agit d'une manière efficace permettant de traiter les affaires du pays sans intermédiaire afin de pouvoir répondre illico presto aux attentes des Tunisiennes et des Tunisiens où qu'ils se trouvent.

C'est dans cet esprit, donc, que le Chef de l'Etat a reçu, mercredi au Palais de Carthage, deux jeunes, Walid Jedd de Mezzouna du gouvernorat de Sidi Bouzid, et Wissam Mejdi du gouvernorat de Bizerte, ce qui dénote la volonté présidentielle de maintenir le contact direct et les rencontres régulières avec les citoyens afin d'être constamment à l'écoute de leurs préoccupations.

Cette rencontre n'est pas la première du genre et constitue, non pas un simple fait événementiel, mais bel et bien une pratique destinée à ancrer des habitudes nouvelles pour l'édification d'une Tunisie nouvelle où tous les Tunisiens dans toutes les régions bénéficient des mêmes avantages et des mêmes prestations de service, loin de toute discrimination et autre exclusion que certains veulent faire perdurer depuis des décennies.

Le Président Kaïs Saïed assure que ses visites sur le terrain ne représentent pas une fin en soi, mais elles doivent être suivies d'actions, voire carrément de décisions répondant aux revendications du commun des citoyens tunisiens, loin des tentatives de déstabilisation et autres manipulations menées sur les réseaux sociaux par de faux profils et des pages dites sponsorisées et payées par des lobbies obscurs et aux agendas menés dans l'ombre.

Et encore une fois, le Président de la République a été catégorique en affirmant que ces forces, tirant vers l'arrière veulent se repositionner dans le paysage du pays, mais qu'elles ont été, d'ores et déjà, bannies par le peuple qui, en menant une guerre de libération nationale, les a "jetées dans les poubelles de l'histoire", d'où l'annonce, prochainement, de mesures soutenant l'emploi et la relance des projets bloqués.

Il faut dire que la politique de proximité, érigée en méthodologie dans la conduite de la chose publique, a permis de démontrer, clairement, l'attachement de l'Etat au rôle social devant être joué au profit de toutes les couches de la population, plus particulièrement la jeunesse, grâce à une gouvernance marquée par la transparence, l'équité et l'égalité des chances pour tous.

D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, le Chef de l'Etat a rappelé que les solutions doivent émaner du peuple et pour le peuple avant d'être soutenues par les institutions nationales avec l'engagement ferme de concrétiser les initiatives citoyennes appelées à êtres respectées et mises en pratique, confirmant, de la sorte, la sacralité des propositions émanant de la base.

Le Président Saïed a réitéré, lors de cette audience, la nécessité de poursuivre la mise en avant du rôle essentiel et crucial des jeunes en leur qualité de porteurs d'espoir et de synergie patriotique, ce qui leur permettrait d'incarner, parfaitement, l'alternative positive face aux blocages obstruant l'avancée en vue d'un développement durable et global.

En effet et tout en mettant en exergue l'effet que peuvent avoir les bras et les esprits des patriotes libres, capables d'inventer l'Histoire, le Chef de l'Etat a fustigé, ouvertement, les entraves administratives causées par certains milieux qui veulent freiner le bon fonctionnement de l'appareil étatique.

En définitive, en accordant aux citoyens ces entretiens directs, qui ne sont pas les premiers du genre, le Président de la République traduit sa détermination à innover et à rompre avec les mécanismes archaïques que les observateurs avertis qualifient d'élitistes et déconnectés de la réalité du peuple, d'où cette volonté de maintenir un lien direct et étroit avec les Tunisiens, l'objectif final et évident étant de faire émerger une gouvernance basée sur la légitimité populaire et non sur les seuls appareils partisans.