Tunisie: BH Bank, BEI et UE - Un programme commun pour renforcer la compétitivité des PME tunisiennes

La BH Bank, la BEI et l'Union européenne ont organisé, hier à Tunis, une journée dédiée aux PME tunisiennes pour les aider à devenir plus compétitives, durables et prêtes à affronter les nouvelles exigences des marchés européens.

La BH Bank, en coopération avec la Banque européenne d'investissement (BEI) et grâce au soutien financier de l'Union européenne, a ainsi tenu une journée de sensibilisation et d'accompagnement destinée aux entreprises engagées dans l'export et la durabilité. L'événement s'inscrit dans le cadre du «Trade and Competitiveness Program» (TCP), qui ambitionne de hisser les entreprises locales au niveau des standards internationaux.

«Il ne s'agit plus seulement de produire mieux ou moins cher, mais de produire durablement. Donc, pour notre institution, investir dans la compétitivité verte des PME, c'est investir dans l'avenir de notre économie», a déclaré Lotfi Ben Hamouda, directeur général par intérim de la BH Bank.

La rencontre a également mis en lumière les défis posés par la transition énergétique, la décarbonation et les nouvelles réglementations européennes, comme la future taxe carbone aux frontières. Trois filières ont été spécifiquement ciblées : l'agroalimentaire, le textile et les composants automobiles, qui concentrent une large part des exportations tunisiennes vers l'Union européenne.

Dans ce contexte, le DG par intérim a précisé que la stratégie 2023-2026 de la banque repose sur trois axes fondamentaux : digitalisation, durabilité et proximité. À travers des lignes de financement vert, des produits adaptés et un appui technique renforcé, la banque entend faire émerger une nouvelle génération de PME capables de relever les défis environnementaux et économiques contemporains.

«Nos PME sont vulnérables, mais agiles. Elles peuvent devenir les champions de la transition écologique si elles sont soutenues, valorisées et accompagnées», a-t-il ajouté.

170 millions d'euros pour innover, se verdir et croître

Jean-Luc Revéreault, chef de la Représentation de la BEI en Tunisie, a de son côté annoncé le lancement opérationnel d'une ligne de crédit de 170 millions d'euros dédiée aux petites et moyennes entreprises tunisiennes.

Ce financement s'inscrit lui aussi dans le cadre du programme «Trade and Competitiveness», une initiative régionale portée par l'Union européenne pour aider les entreprises à répondre aux exigences internationales, notamment environnementales, et à mieux accéder aux marchés étrangers.

«Ce partenariat avec la BH Bank marque une étape importante. Nous voulons donner aux PME tunisiennes les moyens d'investir, de se moderniser et de répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité, notamment avec l'arrivée de la taxe carbone aux frontières», a déclaré Jean-Luc Revéreault.

La ligne de crédit, conclue avec l'État tunisien en 2023, a été récemment activée par la Banque centrale de Tunisie. La BH Bank fait partie des institutions financières chargées de sa mise en oeuvre, sous forme de crédits bonifiés et à conditions avantageuses, afin de faciliter l'investissement et d'encourager des pratiques responsables.

Parallèlement, la BEI prévoit de lancer une ligne de garantie, également financée par l'Union européenne, afin d'inciter les banques locales à appuyer des projets à fort potentiel, mais perçus comme plus risqués.

Un autre volet fondamental de cette initiative porte sur l'assistance technique. Plusieurs millions d'euros y sont alloués, permettant aux PME de bénéficier d'un accompagnement sur mesure : élaboration de business plans bancables, conseils pour la transition énergétique et mise en conformité avec les normes internationales.

«Le soutien aux PME est un pilier de notre engagement en Tunisie. Il s'agit de les aider à surmonter les défis liés à la crise climatique, aux tensions géopolitiques et à la compétitivité globale», a poursuivi Jean-Luc Revéreault, en soulignant que ce programme complète les efforts de l'Union européenne et de ses partenaires pour construire un tissu économique tunisien plus résilient et aligné sur les objectifs de développement durable.

L'UE mise sur une croissance inclusive en Tunisie

Un constat partagé par Marco Stella, chef de section Développement économique à la Délégation de l'Union européenne en Tunisie, qui a rappelé l'importance stratégique du soutien européen au secteur privé tunisien.

«Cette journée est très importante pour l'Union européenne. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de soutien à l'économie tunisienne, au-delà de l'appui financier apporté via la BEI et la BH Bank. Il s'agit de renforcer durablement la capacité des PME à innover, exporter et accéder au financement», a-t-il souligné.

Il a également précisé que l'UE mobilise un ensemble d'outils complémentaires : appui budgétaire direct à l'État tunisien, financement de projets dans des filières porteuses (agroalimentaire, textile, mécatronique) et soutien ciblé aux entreprises dirigées par des jeunes, des femmes ou localisées dans les zones défavorisées.

«Notre soutien vise à créer un écosystème favorable à l'innovation, à la transition verte et à l'inclusion économique. Ce programme est un exemple de ce que nous appelons «l'Équipe Europe» : une approche coordonnée et multisectorielle entre la Commission européenne, la BEI et les États membres», a-t-il expliqué.

Marco Stella a par ailleurs mis en avant le potentiel du secteur privé tunisien, moteur essentiel de l'emploi et de la croissance, tout en reconnaissant les freins existants : accès difficile au crédit, faible longévité des PME et inégalités territoriales.

«L'Union européenne est résolument engagée à renforcer le climat des affaires, à soutenir l'investissement vert et à accompagner les entreprises vers des chaînes de valeur durables et globales. Le programme «Trade and Competitiveness» constitue l'un de nos principaux leviers en ce sens», a-t-il conclu.

Il convient de rappeler que ce programme, mis en oeuvre conjointement par la BH Bank, la BEI et l'Union européenne, vise à accélérer la transition énergétique des PME tunisiennes et à les préparer aux nouvelles normes européennes, en particulier dans les secteurs qui concentrent l'essentiel des exportations du pays.

La journée organisée à Tunis a permis de sensibiliser les entreprises aux enjeux liés à la durabilité et à la décarbonation, à travers des ateliers pratiques et des échanges directs avec des experts. Plus de 150 participants y ont pris part. L'assistance technique a été assurée par la «Frankfurt School of Finance & Management», mandatée par la BEI pour accompagner les entreprises tunisiennes vers une croissance plus verte et plus durable.