Tunisie: Textile tunisien - 3 milliards de dinars d'exportations et une consommation d'eau maîtrisée

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a déclaré vendredi à Monastir que la consommation nationale d'eau par le secteur industriel tunisien, tous domaines confondus, ne dépasse pas 2 %. Elle a précisé que le secteur du textile-habillement a réalisé des investissements significatifs pour traiter et valoriser les eaux usées.

Prenant la parole à l'occasion de l'ouverture de la conférence nationale intitulée « Le secteur textile et la gestion permanente des ressources hydrauliques », la ministre a appelé les acteurs économiques à adopter une approche scientifique fondée sur la sensibilisation, la rationalisation de la consommation d'eau et la réutilisation des eaux traitées. Selon elle, cette démarche est essentielle pour réussir la transition vers une industrie textile plus durable et écologiquement responsable.

Fatma Thabet Chiboub a également insisté sur l'importance de mettre en place des mesures concrètes, telles que l'amélioration de l'efficacité des systèmes de production et la promotion de pratiques industrielles propres. Elle a rappelé que le secteur textile-habillement constitue l'un des piliers de l'économie nationale. Il joue un rôle déterminant dans le maintien des équilibres économiques et sociaux, tout en contribuant de manière significative à la balance commerciale, aux exportations et à l'attraction des investissements étrangers.

Actuellement, le secteur textile-habillement représente 30 % de l'emploi industriel en Tunisie, avec plus de 150 000 postes. Il regroupe 1 400 entreprises, soit 31 % de l'ensemble des entreprises industrielles du pays, dont 200 sont intégrées à l'échelle internationale. Il contribue également à hauteur de 15 % aux exportations industrielles nationales. Durant les quatre premiers mois de l'année 2025, ses exportations ont atteint environ 3 milliards de dinars, selon les données du ministère de l'Industrie.

Les travaux de la conférence ont permis de présenter plusieurs communications axées sur l'état actuel du secteur textile, les moyens de valoriser l'utilisation de l'eau dans l'industrie et les procédés de lavage, ainsi que les résultats de recherches scientifiques menées dans les centres de recherche tunisiens sur les technologies de recyclage. Des méthodes modernes d'économie d'eau ont également été exposées, soulignant la capacité d'innovation du secteur dans sa démarche vers la durabilité.