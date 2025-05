Tunisie: Volley - En vue du mondial - Messieurs aux Philippines On met le paquet...

Une série de stages et puis un groupe garni pour espérer se relancer.

En prévision du Mondial 2025 qui aura lieu aux Philippines, du 12 au 18 septembre 2025, et du Championnat d'Afrique l'année prochaine, la Fédération tunisienne de volley-ball a mis les bouchées double afin de réunir les meilleures conditions de préparation et de représentation à cet événement.

La Tunisie qui se trouve dans le groupe du pays organisateur, de l'Egypte et de l'Iran, a effectivement intérêt à présenter une formation crédible. C'est la raison pour laquelle il faudrait assurer la présence des joueurs qui évoluent à l'étranger et dont les qualités pourraient énormément influencer le cours des événements.Pour le premier stage qui regroupe les éléments locaux, le sélectionneur italien, Camillo Placì, a convoqué 14 joueurs pour participer à ce premier regroupement prévu du 18 au 23 mai. Quinze autres joueurs feront partie du second groupe appelés à un second stage programmé du 25 au 29 mai.

Renforts en vue

Avec le ralliement d'Ahmed El Kadhi, Hamza Naga et Elyès Karamousli, les renforts que constitue la présence des éléments évoluant en Europe comme Oussama Ben Romdhane, Mehdi Ben Tara, Yassine Abdelhédi, entre autres, et la possibilité de voir revenir le champion d'Europe, Ouassim Ben Tara, qui évolue à Perugia, le six tunisien aura fière allure.

Toutes ces démarches prennent du temps et surtout qu'il faudrait convaincre ces éléments d'élite, que les choses ont changé à la Ftvb et que l'on tient à redorer le blason de notre volley-ball.

Bien qu'elle détienne actuellement le record au niveau des titres africains enlevés (11 titres), la Tunisie a cédé face à l'Egypte (9 titres) en 2023. Cela fait, en guise d'objectifs, une bonne prestation au Mondial et une tentative de reconquête du titre continental. La formule de la compétition comprend une phase de poules avec 32 équipes réparties dans 8 groupes de 4. Les deux premiers classés de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale (le tour suivant). C'est dire que ce sera dur mais jouable.