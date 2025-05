Tunisie: Palestine - Mohamed Ben Ayed reçoit Ahmad Abou Houli, membre du comité exécutif de l'OLP

M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a reçu ce jeudi M. Ahmad Abou Houli, Chef du Département des Affaires des Réfugiés et membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Au début de l'entretien, M. Ben Ayed a salué la résistance héroïque du peuple palestinien, victime, selon ses propos, d'un génocide perpétré par les forces de l'entité occupante dans la bande de Gaza ainsi que dans les villes et camps de Cisjordanie. Il a réaffirmé le soutien constant et inconditionnel de la Tunisie, tant au niveau de la direction de l'État que du peuple, à la cause palestinienne.

Il a souligné l'attachement de la Tunisie au droit inaliénable et imprescriptible du peuple palestinien à l'autodétermination, et à son combat légitime pour la récupération de ses droits historiques, notamment l'établissement d'un État indépendant sur l'ensemble du territoire palestinien avec pour capitale Al-Qods Al-Charif (Jérusalem-Est).

Pour sa part, M. Ahmad Abou Houli a exprimé sa profonde reconnaissance pour les positions sincères, courageuses et constantes du président de la République tunisienne en faveur de la juste cause palestinienne. Il a également informé son interlocuteur des derniers développements politiques et humanitaires, tant au niveau local qu'international, liés à la situation en Palestine.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coordination entre la Tunisie et la Palestine, en vue de défendre les droits légitimes du peuple palestinien sur les scènes diplomatiques régionales et internationales.