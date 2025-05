Tunisie: Tozeur - Un soutien psychologique novateur pour les candidats au baccalauréat

La Presse--Dans une démarche aussi louable qu'avant-gardiste, la Direction régionale de la santé de Tozeur se distingue par une initiative d'une importance capitale : la mise en place d'un programme d'accompagnement psychologique spécifiquement conçu pour les élèves des classes terminales, à l'aube de l'examen national du baccalauréat 2025. Cette action, loin d'être un simple ajout, représente une véritable reconnaissance de l'impact du bien-être mental sur la performance académique et la réussite des jeunes.

L'Intelligence émotionnelle au coeur de la réussite

Le coup d'envoi de ce programme sera donné aujourd'hui vendredi 23 mai, au coeur du complexe de la Jeunesse et de l'Enfance de Tozeur. La première session, prévue pour la matinée, sera animée par le Dr Nessim Chakmani, un expert reconnu, et portera sur un thème d'une pertinence cruciale : «Intelligence émotionnelle et gestion du stress.»

Ce choix thématique n'est pas anodin. À l'approche du baccalauréat, de nombreux élèves sont confrontés à des niveaux de stress et d'anxiété qui peuvent sérieusement entraver leur capacité à apprendre, à mémoriser et à performer le jour de l'examen. Le Dr Chakmani fournira des outils concrets et des stratégies éprouvées pour aider les élèves à identifier et à gérer leurs émotions, à transformer le stress en moteur plutôt qu'en frein, et à développer une résilience psychologique indispensable pour traverser cette période intense. L'intelligence émotionnelle, souvent sous-estimée, est pourtant une compétence clé qui permet non seulement de mieux se préparer aux examens, mais aussi de surmonter avec succès les défis de la vie.

Une démarche inclusive et un engagement communautaire fort

Cette initiative dépasse le cadre purement académique pour s'inscrire dans une vision plus large du soutien à la jeunesse. L'objectif est clair : vulgariser la santé mentale, la rendre accessible et montrer aux élèves qu'ils ne sont pas seuls face à leurs appréhensions. En leur offrant des techniques pratiques pour gérer le stress et l'anxiété, la Direction régionale de la santé de Tozeur leur donne les moyens de libérer leur plein potentiel et de maximiser leurs chances de réussite à cette étape déterminante de leur parcours.

L'invitation à cette séance est chaleureusement étendue à tous les candidats au baccalauréat, sans distinction. Pour s'assurer que l'éloignement géographique ne soit pas un obstacle, le Conseil local de développement s'est engagé à un effort logistique remarquable : la mise en place de transports collectifs au départ des lycées de la délégation. Cette solidarité communautaire souligne l'importance accordée à cette initiative par l'ensemble des acteurs locaux, désireux d'offrir les meilleures conditions de réussite à leurs jeunes concitoyens.

Un partenariat exemplaire pour l'avenir de nos jeunes

Cette initiative témoigne d'une vision proactive et d'une volonté réelle d'investir dans le capital humain de la région de Tozeur. Elle marque un tournant prometteur dans l'approche de la préparation aux examens, plaçant le bien-être psychologique au coeur de la stratégie éducative.