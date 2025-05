Tunisie: CAB - Samir Yaâcoub : Partira, partira pas?

Le président sortant renouvellera-t-il son bail au CAB?

Jamais le club nordiste ne s'est trouvé dans une situation aussi embarrassante, aussi dépendante d'un seul homme! En effet, l'avenir du CAB est-il lié au bon vouloir d'un sauveur? Peu importe le nom d'un éventuel candidat à la candidature à la présidence. L'essentiel est qu' il se manifeste. Or, jusqu'ici, on ne se bouscule pas au portillon.

Même Samir Yaacoub, le président du comité provisoire actuel dont la mission est pratiquement terminée avec cette fin de saison, a dit et répété, à maintes reprises, qu'il n'allait pas se représenter à un nouveau mandat. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, juste à l'issue du match contre l'OB, il déclarait pratiquement les larmes aux yeux: «J'ai passé trois ans de ma vie à diriger le CAB avec beaucoup de passion.

Aujourd'hui, je passe la main à d'autres responsables qui veulent bien prendre la relève. Je serai toujours là pour mon club mais en dehors du cadre officiel. Je reste toujours un fervent supporter cabiste».

On ne peut être plus clair que ça! Seulement, on peut penser que son amour pour le Club phare de la capitale du Nord peut le faire revenir sur cette décision. On peut avancer deux raisons majeures pour un éventuel revirement: d'abord l'équipe a réalisé d'énormes progrès et il suffit de quelques recrutements bien ciblés pour qu'elle retrouve sa place naturelle.

Et puis Samir Yaâcoub a un soutien indéfectible de tout le public bizertin. Quand on sait à quel point les supporters «jaune et noir» sont exigeants, il est évident qu'il s'agit là d'un atout sans égal pour Samir Yaâcoub.

Une condition pour rester : éponger 30 % des dettes !

Cette actualité brûlante dans la rue sportive à Bizerte n'a pas laissé, semble-t-il, le président sortant insensible, puisque nous avons appris, de source proche du club, qu'il poserait comme condition que les dettes de 2 millions 700 mille dinars soient épongées au moins à hauteur de 30 % pour qu'il y ait cette éventualité. Déjà l'opération de collecte d'argent a débuté pour réunir des fonds...Les prochains jours nous éclaireront davantage sur l'avenir du CAB.