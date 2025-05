Algérie: La 2e session de formation post-graduation spécialisée dans les pathologies du sein dimanche à Constantine et Oran

ALGER — La 2e session de formation post-graduation spécialisée dans les pathologies du sein débutera, dimanche prochain, dans les facultés de médecine de Constantine et d'Oran au profit de 60 médecins, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Santé.

La 1ère session de formation avait été organisée en février dernier à l'Université des Sciences de la Santé à Alger, a rappelé le ministère, précisant que ces sessions de formation s'inscrivaient dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale visant à renforcer les compétences des professionnels de la santé et à améliorer la qualité des prestations dispensées aux malades, notamment en matière de prévention du cancer et de prise en charge des malades.

Cette 2e session de formation poste-graduation spécialisée dans les sciences médicales concerne la faculté de médecine de Constantine, et ce au profit de 30 médecins praticiens relevant des Etablissements de santé publique (ESP) de la région Est du pays, ainsi que la faculté de médecine d'Oran où 30 autres médecins de la région Ouest vont en profiter".

"Cette formation, qui s'étalera sur deux (02) semestres, prévoit des cours théoriques et pratiques encadrés par un groupe de professeurs et de spécialistes dans le domaine", ajoute le communiqué, précisant que "le programme pédagogique de cette session comprend des axes scientifiques relatifs aux pathologies du sein, et ce en vue de renforcer les connaissances médicales des participants, notamment en matière de dépistage précoce, de diagnostic et de prise en charge du cancer du sein".

"Ces axes incluent l'épidémiologie et les facteurs de risque du cancer du sein, la physiologie et les fonctions mammaires, l'atrophie fibrokystique, les pathologies liées à l'allaitement naturel, les aspects histologiques liés au cancer du sein, les moyens modernes de diagnostic radiologique, ainsi que les techniques d'imagerie médicale, notamment la mammographie et l'échographie", ajoute la même source.

Cette initiative a pour objectif de "créer un réseau de médecins spécialisés dans les pathologies du sein à travers les différentes régions du pays, en vue d'améliorer le dépistage précoce de la maladie et de réduire les taux de mortalité qui y est associé", conclut le communiqué.