Algérie: 'La créativité de l'étudiant, levier de l'économie culturelle', thème d'une rencontre à Alger

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a présidé, à Alger, une rencontre intitulée "La créativité de l'étudiant, levier de l'économie culturelle", comprenant des expositions et des performances artistiques réalisées par les étudiants des écoles et instituts de formation artistique, et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'étudiant.

Lors de cette rencontre, tenue jeudi à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts, le ministre a rappelé que les étudiants algériens "ont écrit, un certain 19 mai 1956, une page glorieuse de notre histoire de lutte, en répondant à l'appel de la patrie et en quittant les bancs de l'école pour rejoindre les lignes de front de la Révolution de libération", soulignant que les étudiants en arts et en patrimoine "poursuivent aujourd'hui ce parcours avec le pinceau, la mélodie, l'image et l'identité immortelle".

Le slogan retenu pour cette occasion "porte des significations importantes et exprime une vision stratégique à laquelle nous croyons et que nous oeuvrons à concrétiser", a-t-il estimé, ajoutant que "l'Algérie nouvelle que nous construisons ensemble a besoin de l'énergie, de l'innovation et de la créativité de ces étudiants pour être des partenaires actifs dans une économie culturelle qui reflète notre profondeur civilisationnelle et notre richesse humaine".

Par ailleurs, le ministre a annoncé "le retour du Festival national des écoles de formation comme un espace de compétition et de créativité", ainsi que la création de l'"Orchestre de l'étudiant", qui constitue, a-t-il dit, "un projet national fédérateur destiné aux étudiants en musique issus des différents instituts".

Ballalou a également évoqué le "renforcement et le soutien à la création de clubs scientifiques au sein des instituts et écoles supérieures, afin d'en faire des espaces d'échange de connaissances et de promotion de la créativité et de l'innovation".

A noter, cette rencontre a été marquée par l'organisation de différentes expositions artistiques réalisées par des étudiants des établissements de formation artistique relevant du secteur de la Culture, comprenant des maquettes modernes et des tableaux illustrant les étapes de la lutte du peuple algérien contre la colonisation française et des performances mettant en valeur divers genres du patrimoine musical algérien et mondial.