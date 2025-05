Algérie: Sortie de la 9e promotion de l'Institut africain de l'eau, des énergies renouvelables et des changements climatiques

TLEMCEN — Une cérémonie a été organisée, jeudi après-midi à Tlemcen, à l'occasion de la sortie de la 9e promotion de l'Institut africain des sciences de l'eau, des énergies renouvelables et des changements climatiques, au titre de l'année universitaire 2024-2025.

La cérémonie, qui s'est tenue au nouveau pôle universitaire de Mansourah, s'est déroulée en présence du président de l'Université panafricaine, John Kollediati, du vice-président de la même université, Bolani Akilolu, de la représentante du programme de coopération avec l'Université panafricaine, Mona Ahmed, ainsi que d'enseignants universitaires, invités d'honneur.

Cette promotion, composée de 82 étudiants de 36 pays africains dont 9 algériens, a suivi un cursus de deux ans, couronné par un master, dans quatre spécialités : génie de l'eau, politique de l'eau, génie énergétique et politique énergétique, a indiqué le directeur de l'institut, Abdelatif Zerga.

Le même responsable a relevé que les étudiants de cette 9e promotion ont réalisé des mémoires de master, portant sur des sujets liés au génie et à la gouvernance de l'eau, aux énergies renouvelables et aux changements climatiques, outre les stages, effectués dans plus de 20 pays africains.

Il a ajouté que les autorités publiques offrent toutes les facilités et conditions nécessaires pour assurer un bon séjour aux étudiants de l'institut à Tlemcen affirmant que la démarche encourage de nouveaux postulants à déposer leurs candidatures pour l'année universitaire prochaine.

A ce propos, le même responsable a indiqué que 60 nouveaux étudiants sont attendus, en juin prochain, dont un ressortissant de la République arabe sahraouie démocratique.

De son côté, le président de l'Université panafricaine, John Kollediati, a salué, dans son allocution, les efforts déployés par les autorités algériennes pour faciliter le cursus des étudiants africains en Algérie, ainsi que le soutien et l'accompagnement qu'assure l'université de Tlemcen dans le volet pédagogique notamment les recherches scientifiques et le stages et celui lié à l'hébergement dans les différentes résidences universitaires.

Il a souligné que ces étudiants constituent un appui et une compétence dans le développement des capacités locales dans leurs pays respectifs, dans les domaines de leur spécialisation.

La cérémonie a été marquée par la remise de diplômes et de cadeaux aux lauréats, et la distinction des étudiants de l'institut africain qui ont pris part à la finale du tournoi de football organisé par le même établissement.

Quelque 655 étudiants issus de 45 pays africains ont été promus de l'Institut africain de l'eau, des énergies renouvelables et des changements climatiques, et ce, depuis son ouverture en 2014 à l'université "Abou Bekr Belkaïd" de Tlemcen.

L'institut a mis en place un programme diversifié pour les étudiants africains, axé sur l'intensification de la recherche scientifique concernant la réutilisation des eaux usées traitées, l'environnement, le cadre de vie et les changements climatiques. Il propose également des activités culturelles et sportives variées.

Cet établissement fait partie des cinq instituts décidés par l'Union africaine à travers le continent, les autres étant situés au Cameroun, au Nigéria, en Afrique du Sud et en Egypte, dans des domaines tels que les sciences spatiales, l'urbanisme, la gestion et l'énergie, a-t-on précisé.