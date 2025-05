Algérie: Ligue 2 - L'ES Ben Aknoun retrouve l'élite, après l'avoir quittée il y a une année

ALGER — L'Etoile Sportive de Ben Aknoun a réussi son retour en Ligue 1 "Mobilis" de football national, après une saison en palier inférieur, groupe Centre-Ouest, pleine de péripéties et surtout de très fortes pressions.

Une année après avoir quitté le championnat de l'élite nationale, l'ES Ben Aknoun, entraînée par Mohamed Bachir Manaâ, a bien mérité son "comeback" parmi l'élite, validé officiellement lors de la 28e journée du championnat de la Ligue 2, où elle s'était imposée, au stade du 20-Août-1955 (Alger), face au RC Arbaâ (1-0), grâce à une réalisation de Gasmi.

Fondée en 1935, l'ES Ben Aknoun avait déjà réussi une accession historique en Ligue 1 Mobilis, le 4 juin 2023, après avoir remporté le titre de champion du groupe Centre-Ouest. Malheureusement pour les fans du club, l'apprentissage en Ligue 1 fut difficile, puisque les coéquipiers du capitaine Abderrahmane Hachoud ont dû céder lors des dernières journées et reprendre l'ascenseur.

Cette fois-ci, la montée fut un peu plus facile, surtout lors des dernières journées où cette équipe des hauteurs d'Alger n'a laissé aucune chance à ses concurrents directs pour l'accession, notamment le RC Kouba.

L'équipe de l'ESBA a terminé le championnat avec un total de 67 points, devant le RC Kouba (55 pts), et a été sacrée meilleure attaque (44 buts) et meilleure défense (14 buts encaissés), meilleure équipe à domicile et à l'extérieur.

"Je félicite tous ceux qui ont contribué à ce retour en Ligue 1, joueurs, staff technique et médical, direction, mais aussi les fans du club qui ont été d'un soutien indéfectible tout au long de la saison, et ont cru, comme nous tous d'ailleurs, à cette accession dès le premier stage à Tikjda. On a travaillé dur et aujourd'hui on est récompensés et surtout soulagés", a déclaré l'entraîneur Manaâ, un des artisans de cette remontée en Ligue 1.

Et d'ajouter: "Notre accession est amplement méritée, c'est le fruit d'une planification et d'un travail acharné. Je dédie cette accession à nos supporters et à tous les citoyens de la commune de Ben Aknoun."

Pour relever ce défi, le premier responsable technique a composé avec une équipe constituée d'un amalgame de joueurs, entre jeunes talents et joueurs chevronnés et très expérimentés.

"Partant du fait que je connaissais déjà la maison (ayant contribué à trois accessions), j'ai pris la décision avec mon staff de composer avec un groupe de joueurs talentueux, énergiques, en mesure de relever les grands défis, à commencer par réussir l'accession en Ligue 1. J'ai intégré dans l'équipe A dix jeunes joueurs, à l'image de Fouad Cheraitia (24 matchs joués), Badis Bouamama (25 matchs), et d'autres, épaulés par d'autres très expérimentés, à l'image d'Abderrahmane Hachoud et de Zakaria Bencherifa. Ce choix a fait notre force tout au long de la saison", a expliqué l'entraîneur de l'ESBA, un nom connu de la maison, avec sa présence durant plus de sept années dans l'encadrement technique du club.

De son côté, le capitaine Abderrahmane Hachoud, après avoir contribué à plusieurs consécrations avec l'ES Sétif et le MC Alger, a une nouvelle fois mis son expérience au service de l'ES Ben Aknoun.

"Personnellement, comme le reste de mes coéquipiers, on était enthousiastes à l'idée de réaliser quelque chose, et on a bien cru en nos chances d'accéder en Ligue 1. Nous avons un groupe solide avec de bons joueurs encadrés par un staff technique et des dirigeants ambitieux. Nous avons dominé notre groupe durant toute la saison, et notre retour en Ligue 1 est largement mérité, sans diminuer la valeur des autres clubs concurrents pour cette accession", a-t-il indiqué.

Maintenant le plus dur reste à faire en Ligue 1, surtout que tout le monde à l'ES Ben Aknoun a retenu la leçon de la première et brève expérience du club au palier supérieur lors de la saison 2023-2024.

Interrogé sur sa vision pour la prochaine saison, l'entraîneur de l'ES Ben Aknoun préfère attendre de déposer son bilan de la saison en Ligue 2, discuter avec les dirigeants du club et les écouter. "Laissez-nous savourer cette accession et continuer la fête pour l'instant", a-t-il déclaré, estimant que l'Etoile possède des joueurs en mesure de s'affirmer davantage et que le club est capable de réaliser un bon parcours.

L'ES Ben Aknoun, championne de la Ligue 2, groupe Centre-Ouest, dans les deux catégories Seniors et Réserves, sera honorée ce samedi par la Ligue nationale du football amateur (LNFA).