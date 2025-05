Algérie: L'Association internationale des amis de la Révolution algérienne organise une conférence sur les massacres du 8 mai 1945

ALGER — L'Association internationale des amis de la Révolution algérienne a organisé une conférence sur les massacres du 8 mai 1945, durant laquelle un film documentaire retraçant les atrocités et crimes perpétrés, il y a quatre-vingts ans, par le colonisateur français, a été projeté.

A cette occasion, l'historien et membre de la commission algérienne Histoire et Mémoire, Mohamed El-Korso a souligné l'importance de "diffuser la culture historique auprès des jeunes, afin de contrecarrer les tentatives de falsification de l'histoire et de faire pression sur la France pour qu'elle reconnaisse ses crimes".

Les massacres du 8 mai 1945 "ont fait, à l'époque, l'objet d'une large couverture par les médias français. Toutefois, certains de ces médias tentent aujourd'hui de falsifier l'histoire et d'occulter la vérité", a-t-il fait savoir, soulignant que la France "refuse toujours de reconnaître les crimes d'Etat et les crimes contre l'humanité qu'elle avait commis".

Il a rappelé, dans ce sillage, que les manifestations du 8 mai 1945 qui étaient pacifiques et n'avaient pas enregistré de dépassements, avaient été violemment réprimées par les autorités coloniales.

La conférence s'est déroulée en présence du président de l'Association internationale des amis de la Révolution algérienne, Noureddine Djoudi, du secrétaire général de l'association et président de la Commission algérienne Histoire et Mémoire, Mohamed Lahcène Zeghidi, de l'avocate et militante des droits de l'Homme, Fatma Zohra Benbrahem et du militant des droits de l'Homme et des peuples, Mahrez Lamari.