Algérie: CSJ - lacement d'un concours scientifique sur la cybersécurité

Un concours scientifique sur la cybersécurité (CTF El-Djazair), organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), a été lancé vendredi à Alger, avec la participation de 300 candidats.

Organisé sous la supervision du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), M. Mustapha Hidaoui, en commémoration du 69e anniversaire de la grève des étudiants (19 mai 1956), ce concours de trois (3) jours, vise à trouver des solutions aux différentes problématiques sécuritaires virtuelles en moins 24heures, ce qui permettra de parvenir à de nouvelles techniques susceptibles de découvrir les failles dans ce domaine.

Dans ce cadre, M. Hidaoui a affirmé que le concours était à même de "mettre en avant la passion et les efforts des jeunes (...) pour défendre la patrie contre tout risque lié à la cybersécurité", saluant à l'occasion la participation remarquable de la jeunesse algérienne, y compris les enfants de la communauté algérienne à l'étranger.

Le ministre a également affirmé que cette compétition avait pour but de mettre en évidence " les compétences de l'université algérienne et des étudiants brillants tout en tirant profit de leurs compétences scientifiques au service du pays".

Dans le cadre de cette manifestation, une équipe de jeunes créatifs a présenté un exposé sur l'importance de cet évènement et son rôle dans le renforcement de la cybersécurité. La présentation a abordé les principaux axes du concours et ses objectifs consistant en la découverte des talents nationaux et l'encouragement de l'innovation dans le domaine de la technologie.

Les participants ont également présenté les opportunités qu'offre cet évènement aux étudiants et aux professionnels pour développer leurs compétences et contribuer à la protection de l'espace numérique.

Cette manifestation se poursuivra samedi dans le cadre de séances avec des experts en la matière, en plus de l'organisation d'un dialogue interactif, au cours duquel plusieurs ministres répondront aux préoccupations des étudiants.

Il est à rappeler que cette manifestation a vu la présence de M. Sid Ali Zerrouki, ministre de la Poste et des Télécommunications, de M. Noureddine Ouadah, ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, et du professeur Abdelhakim Bentellis, secrétaire général du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique.