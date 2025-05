Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 mai 2025

revue de presse

Deux Africains honorés pour leur engagement exceptionnel en santé publique

A Genève, ce 23 mai 2025 l’Afrique s’est vu être honorée lors de la cérémonie de remise des prix de la 78e Assemblée mondiale de la santé. Deux figures africaines de la santé publique, tel que la sud-africain Pr.Helen Rees et le tunisien Dr.Majed Zemni, ont été distinguées pour leur contribution exceptionnelle à la santé mondiale.

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé le professeur Helen Rees, d’Afrique du Sud a reçu le prix Memorial Dr LEE Jong-Wook pour la santé publique. Fondatrice de l’Institut Wits Reproductive Health and HIV (Wits RHI) en 1994, elle a dirigé des programmes ayant permis de traiter plus de 650 000 personnes vivant avec le VIH. (Source allAfrica)

Mali : visite du Premier ministre nigérien à Bamako

Le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, a entamé ce vendredi 23 mai 2025 une visite officielle à Bamako, dans un contexte régional en pleine mutation.

Le déplacement du chef du gouvernement nigérien intervient au lendemain de l’ouverture des discussions techniques entre les délégations de l’Alliance des États du Sahel (AES) et la Cédéao, amorçant le processus de retrait formel des trois pays membres de l’AES de l’organisation ouest-africaine.

Cette visite s’inscrit dans une dynamique diplomatique active à Bamako, qui accueille ces derniers jours plusieurs réunions stratégiques, notamment celles portant sur la création de la future Banque d’investissement de l’AES et sur la coopération douanière entre les États membres. (Source apanews)

Guinée: la présidence se montre prudente sur le retour à l’ordre constitutionnel en 2025

Alors que le Premier ministre guinéen Bah Oury avait annoncé le 12 mai dernier la tenue de l'élection présidentielle cette année, le secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Camara, s'est montré plus jeudi 22 mai plus réservé, affichant également ses réserves quant à un retour à l’ordre constitutionnel.

Le porte-parole de la présidence et son homologue du gouvernement tenaient ensemble une conférence de presse sur le retrait récent de dizaines de permis miniers par décret présidentiel.

Mais le général Amara Camara est brièvement revenu sur la déclaration lapidaire du Premier ministre Bah Oury devant un panel d'investisseurs à Abidjan. Ce dernier annonçait que le « 21 septembre 2025, le référendum constitutionnel sera organisé, et décembre 2025, à la fois la présidentielle et les législatives ». (Source RFI)

Au Maroc, l’avocat accusé d’assécher les nappes phréatiques

La saison 2024-2025 a été une année record pour l’avocat marocain, qui a connu une croissance fulgurante au cours des dix dernières années. Un succès controversé dans un pays frappé par la sécheresse et le réchauffement climatique.

Sur cette terre ocre poussaient vignes, légumes et céréales. Désormais, le paysage est dominé par le vert vif des avocatiers. Depuis la route qui serpente la plaine du Gharb, dans le nord-ouest du Maroc, les étendues d’arbres fruitiers se succèdent, reconnaissables à leur feuillage lancéolé, mais aussi à leur dense réseau d’irrigation et leurs mégabassines – certaines aussi grandes que des terrains de football. (Source Lemonde Afrique)

Des blancs sud-africains nient la thèse de ''génocide '' de Trump

Plusieurs habitants d'un quartier blanc d'Afrique du Sud ont démenti la théorie du complot du président américain Donald Trump sur le « génocide blanc » dans le pays.

Noordoek, banlieue de la côte ouest de la péninsule du Cap en Afrique du Sud, est peuplée à 90 % par la population blanche. Des habitants de ce quartier naviguent à contr –courant des accusations de ‘’ génocide’’ de blancs en Afrique du Sud soutenue par Donald Trump.

« Il est fort probable qu'il y ait des régions en Afrique du Sud qui soient plus ciblées, mais dans l'ensemble, je ne pense vraiment pas que nous soyons ciblés.’’, a déclaré un habitant sous anonymat. (Source Africanews)

Le Togo capitalise sur la confiance des investisseurs

Ce vendredi, le Trésor public togolais a mobilisé 22 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l’UEMOA, dans le cadre d’une émission mixte de Bons Assimilables du Trésor (BAT) et d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Initialement à la recherche de 20 milliards, les autorités financières ont pu retenir une enveloppe supérieure, signe de la confiance des investisseurs et de la bonne tenue du profil de risque du pays.

Le recours au marché régional n’a rien d’exceptionnel : il s’agit d’une stratégie récurrente des États de l’UEMOA, dont le Togo, pour mobiliser des ressources à moyen et long termes afin de financer les besoins budgétaires, notamment les investissements publics structurants, le remboursement de la dette intérieure, ou encore le soutien aux secteurs productifs. (Source togonews)

Sauvegarde du patrimoine architectural Soudano-Sahelien : ES Saheli met en jeu quatre trophées

Pour sauvegarder le patrimoine architectural soudano-sahélien, ES Saheli, en partenariat avec l'Association "Amigos" d'Espagne, a organisé le samedi 17 mai 2025, au Musée National, une conférence de presse pour le lancement de la 2e édition du concours "Prix ES Saheli 2025" dont l'objectif est de préserver les mosquées en terre contre toute forme de transformation, de destruction ou d'abandon

Le Prix ES Saheli pour l'architecture en terre est un concours populaire dédié à la protection et à la valorisation des anciennes mosquées en terre de style soudano-sahélien non classées. Ce patrimoine architectural unique est menacé par les constructions modernes et des interventions inappropriées. (Source maliweb)

Paris : la présidence du Congo informe d’une rencontre entre Sassou Nguesso et Oligui Nguema, silence radio à Libreville

Alors qu’il poursuit une tournée diplomatique entamée par l’Italie, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu à Paris par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Une rencontre confirmée par la présidence congolaise, mais ignorée par les canaux officiels gabonais. Ni Gabon 24, ni Gabon 1ère, ni même la présidence de la République ne s’en sont fait l’écho. Une opacité qui interroge.

Ce jeudi 22 mai 2025, la présidence congolaise a relayé l’information selon laquelle le président Denis Sassou Nguesso a reçu en audience son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, en déplacement à Paris. Selon ces sources, les deux chefs d’État ont échangé sur des questions de sécurité régionale, ainsi que sur le renforcement des relations bilatérales entre Brazzaville et Libreville. (Source GabonMediaTime)

« Je ne cède pas au chantage » : Samuel Eto’o aux présidents des clubs

En s’adressant aux dirigeants des clubs ce vendredi, à l’occasion de la session ordinaire du comité exécutif, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) n’a pas été tendre.

Plusieurs revendications ont récemment paralysé le championnat professionnel. Les présidents de clubs, notamment ceux de Young Sport Academy et de l’Aigle Royal du Moungo, ont boycotté certains matchs d’Elite One. Il fallait bien évoquer ces cas lors de la réunion du comité exécutif de la FECAFOOT tenue ce vendredi dans la salle des conférences de l’immeuble siège à Yaoundé. En prenant la parole lors de cette session, Samuel Eto’o, dans ses propos préliminaires, a adressé un message dur à ces présidents-là: « Je ne cède pas au chantage », a-t-il lancé. (Source LeBledParle)

Autonomisation économique et leadership des femmes en zones frontalières : Le Burundi seul pays africain à bénéficier d’un appui franco-onusien

Le vendredi 16 mai 2025, en présence de l’Ambassadeur de France au Burundi, Sébastien Minot, le Représentant résident du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) au Burundi, Mathieu Ciowela et les Représentantes de deux organisations féminines : CREOP-Jeunes et AFHB «les Vaillantes », ont signé des lettres d’accord de mise en œuvre du projet « Renforcement de l’autonomisation économique et du leadership des femmes dans les zones frontalières du Burundi touchées par l’insécurité et les catastrophes climatiques ».

Ce projet, doté d’un budget de 250. 000 euros, cible les communes de Buganda en province de Cibitoke et Gihanga en province de Bubanza, des zones à la fois exposées à l’insécurité et vulnérables aux effets du changement climatique. (Source Iwacu)