Afrique: L'Algérie et la Mauritanie réaffirment leur détermination à renforcer la coopération économique bilatérale

NOUAKCHOTT — L'Algérie et la Mauritanie ont réaffirmé, vendredi, leur détermination à renforcer leurs relations économiques, au vu notamment de la volonté politique commune de porter la coopération bilatérale vers des niveaux plus hauts et efficients.

Cette volonté bilatérale a été affichée lors de l'audience accordée par le président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, M. Tayeb Zitouni, au siège de la Présidence mauritanienne à Nouakchott, dans le cadre de la visite dont il a été chargée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

A l'entame de l'audience, M. Zitouni a transmis au président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani "les salutations de son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses voeux sincères de santé et de réussite, et au peuple mauritanien frère davantage de progrès et de prospérité".

A son tour, le président mauritanien a chargé M. Zitouni de "transmettre ses salutations fraternelles à son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", exprimant sa "fierté des relations stratégiques et privilégiées qui unissent les deux pays voisins".

Lors de cette rencontre, plusieurs questions importantes ont été abordées, notamment le renforcement des relations économiques entre l'Algérie et la Mauritanie, au vu de la volonté politique commune visant à hisser la coopération bilatérale vers des perspectives plus vastes et plus efficientes.

Dans une déclaration à l'issue de l'audience, M. Zitouni a indiqué avoir informé le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani des objectifs de sa visite s'inscrivant dans le cadre de l'organisation de la 7e édition de la Foire des produits algériens à Nouakchott, qui connaît une participation significative de 219 entreprises algériennes représentant différents secteurs économiques.

Il lui a également fait part des résultats positifs issus des rencontres bilatérales entre les ministères des deux pays ainsi qu'entre les hommes d'affaires, ces résultats qui ont témoigné de la volonté sincère des opérateurs économiques de renforcer les liens de coopération et de développer les échanges commerciaux et les investissements entre l'Algérie et la Mauritanie.

M. Zitouni a souligné, par ailleurs, que le Président mauritanien avait exprimé son souhait de voir les relations économiques s'élever au niveau des relations politiques distinguées unissant les deux pays frères, insistant sur le développement des projets stratégiques et l'intensification de la coordination entre les ministères du commerce des deux pays, notamment dans les domaines de la protection du consommateur et de l'organisation des registres de commerce, outre l'établissement de véritables partenariats économiques, à même de créer la richesse et l'emploi au mieux des intérêts des deux peuples frères.