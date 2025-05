Algérie: Conseil de sécurité - Le pays appelle à agir immédiatement face aux violations du droit humanitaire à Ghaza

Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, a appelé, jeudi à New York, les membres du Conseil de sécurité à agir immédiatement face aux violations du droit humanitaire dans la bande de Ghaza, soulignant que "la politique de deux poids deux mesures n'a plus de place" et que "personne n'est au-dessus de la loi".

"C'est une situation inacceptable et ce Conseil ne peut plus garder le silence et croiser les bras. Nous devons assumer nos responsabilités, nous devons agir sans plus tarder", a insisté M. Bendjama dans son intervention à l'occasion d'un débat public annuel au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés.

Il a fait savoir, à ce sujet, que "l'Algérie, avec le soutien du Groupe arabe, a l'intention de faire circuler un projet de texte très précis portant sur la situation humanitaire à Ghaza, ainsi que sur l'accès et la distribution de l'aide humanitaire dans toute la bande".

Rappelant que le peuple palestinien a connu en 2024 assez de meurtres et assez de souffrances, le représentant de l'Algérie a fait remarquer que "l'absence de la protection des civils n'est pas le résultat de l'absence de règles, mais le résultat de l'absence de volonté".

"Les règles existent. Ce qui nous manque, c'est le courage politique pour les mettre en oeuvre (...) Nous devons réaffirmer, de manière collective, que le droit humanitaire international n'est pas négociable. C'est le dernier bouclier qui protège les innocents des affres de la guerre. Nous le devons aux victimes, nous leur devons de veiller au respect de ces règles, toutes les victimes méritent la redevabilité", a-t-il martelé.

Et de poursuivre: "Les victimes méritent le respect du droit humanitaire international et ce dernier ne doit pas être l'exception, mais la règle. Il n'y a aucune place pour le « deux poids, deux mesures » , personne n'est au-dessus de la loi".

Il a noté à ce propos que dans la bande de Ghaza, "l'infrastructure civile a été détruite de manière systématique : près de 70% de toutes les structures à Ghaza ont été endommagées fin 2024, le déplacement forcé de la population est devenu la norme (deux millions de personnes, soit près de 90% de la population de Ghaza, ont été déracinées) et la famine est utilisée comme arme (86% de la population a connu des niveaux critiques d'insécurité alimentaire). De même, la neutralité médicale a été réduite à néant (plus de 300 attaques contre des infrastructures sanitaires ont été enregistrées à Ghaza (20 hôpitaux sur 36 et 86 centres de santé sont devenus non-fonctionnels)".

Il a relevé, dans le même registre, que dans la bande de Ghaza, "l'éducation a été brisée (12000 enfants en âge d'aller à l'école et 500 enseignants ont été assassinés et 88% des établissements scolaires ont été endommagés), le journalisme est cible d'attaque (plus de 200 journalistes ont été tués et l'accès des médias internationaux continue d'être refusé), tandis que les travailleurs humanitaires sont devenus des cibles (plus de 200 des 360 travailleurs humanitaires assassinés dans le monde l'ont été à Ghaza seulement)".