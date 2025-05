Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye annonce la réalisation de 101 forages d'ici 2029 dans le monde rural

Quelque 101 forages au lieu des 85 seront finalement réalisés dans le monde rural grâce à la révision du contrat avec l'entreprise chargée de leur exécution, a-t-on appris, vendredi, du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à l'entreprise chargée de leur réalisation, Cheikh Tidiane Dièye, soulignant que la durée du nouvel accord s'étend sur de cinq ans (2025-2029).

"Nous avions prévu de réaliser 85 forages, mais dans le cadre de la révision du contrat avec la société en charge de la réalisation de ces infrastructures, nous avons pu gagner 16 forages de plus. Ce qui fera un total de 101 forages à réaliser dans le monde rural", a dit M. Dièye, lors d'un déjeuner d'échanges avec les journalistes, axé sur les projets et réalisations de son département.

"L'hydraulique rurale, a-t-il expliqué, a besoin d'être revue, repensée et dotée d'un investissement significatif", au profit d'une partie importante de notre communauté qui évolue en milieu rural.

"Ces gens sont peut-être les plus vulnérables aussi, en matière de moyens économiques et financiers (...) et, malheureusement, ils font face à ces problèmes d'accès à une eau potable", a fait remarquer le ministre.

"Il s'agit là d'un grand problème que nous sommes en train de prendre à bras-le-corps pour d'abord faire face à un grand déficit que nous avons trouvé ici et essayer de le combler", a dit Cheikh Tidiane Dièye.

"Nous sommes en train de chercher depuis que nous sommes là, il y a un an, à sortir la tête de l'eau. Il faut faire du rattrapage. Et nous sommes en train d'accélérer pour pouvoir le faire", a assuré le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Il a signalé, à cet effet, l'existence de plusieurs projets destinés à résorber le gap en eau en milieu rural, dont "ce projet d'approvisionnement en eau en milieu rural qui va nous permettre de réaliser une centaine de forages".

Cheikh Tidiane Dièye s'est également félicité des résultats obtenus grâce aux efforts consentis dans la renégociation du contrat initial de réalisation de ces infrastructures hydrauliques. "C'était initialement 85 forages prévus, et le ministère a renégocié ce contrat que nous avons trouvé ici pour gagner 16 forages supplémentaires", a-t-il réitéré, se disant satisfait du travail accompli.

Cheikh Tidiane Dièye a en outre indiqué que le directeur général de l'Hydraulique et ses équipes sont chargés de voir comment redistribuer ces forages supplémentaires à l'échelle du pays, en tenant compte des zones en difficulté.

Il a également demandé à l'Office des forages ruraux (OFOR) de mettre prioritairement ces forages dans les zones insulaires, comme les îles du Saloum, les îles de la Casamance, mais aussi dans la zone du Ferlo, la zone sylvo-pastorale, à Médina Yoro Foula, entre autres localités en difficulté.

Le ministre a souligné que cette démarche est sous-tendue par les problèmes exprimés par les usagers. "Il y a des problèmes d'accès à l'eau dont nous sommes conscients. Et nous sommes en train de réfléchir avec l'OFOR pour voir comment les régler d'une manière assez urgente", a-t-il déclaré, ajoutant que "tout ce qui peut être réglé maintenant le sera, mais tout le reste sera fait à moyen et long terme".