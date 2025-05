Afrique: L'Africa Challenge Cup tient sa 6ème édition du 26 au 31 mai à Saly (organisateurs)

Dakar — L'Africa Challenge Cup, un tournoi international de football regroupant des académies de football de la sous-région, va tenir sa sixième édition du 26 au 31 mai 2025, au centre Diambars de Saly, avec l'ambition de "mettre en lumière les meilleurs talents du football africain", a annoncé un des organisateurs, Aliou Touré.

"C'est un tournoi international qui commence à prendre de l'envergure. On l'organise depuis six ans avec l'agence sportive Bright Management Group qui gère beaucoup de joueurs de Diambars. Il s'agit d'offrir à nos jeunes le plus d'opportunités possibles pour être supervisés", a dit M. Touré, manager de l'Académie Diambars.

Les organisateurs de l'Africa Challenge Cup ont lancé la sixième édition de ce tournoi qui va regrouper des joueurs de moins de 19 ans, ce vendredi, lors d'une conférence de presse.

"Les jeunes ne pouvant voyager, on s'est dit qu'il fallait faire venir les recruteurs et les scouts pour mettre à leur disposition ce plateau. C'est 10 équipes et la sélection est rude. On a pris quatre équipes au Sénégal. Ce sera un total de 23 matchs, 200 joueurs, 4 matchs par jour", a expliqué Aliou Touré.

Il a indiqué que les équipes de Diambars, United Académie (Sénégal, tenant du titre), Amitié FC (Sénégal), Coyah FC (Guinée), Beyond Limits (Nigéria), Afrique Football Elite (Mali), Young African Promises (Ghana), Etoile Lusitana (Sénégal), Deportivo FA (Côte d'Ivoire), Volcan Junior Académie (Côte d'Ivoire) vont participer au tournoi.

La sélection des équipes a été rude, a-t-il indiqué.

"On se fait parfois des ennemis au Sénégal et à l'étranger. On est obligé de faire deux éditions. (...) il y a eu plus de 25 demandes dont Al Ahli, Berkane, mais on a été obligé de trier selon les critères. Les autres viendront en décembre", a expliqué le manager de Diambars.

Il a signalé que 150 à 200 directeurs sportifs, agents, scouts entre autres, sont attendus à cette compétition. A la Coupe d'Afrique des Nations, "il n'y a pas autant de scouts", a-t-il fait remarquer.

"D'après nos statistiques, c'est le tournoi où sortent plus de joueurs. On était en ballotage avec Mohamed VI, alors que c'est l'Etat marocain qui gère cette académie. Pour vous dire l'ampleur du tournoi", a t-il soutenu.

"L'essentiel est d'être le meilleur tournoi en Afrique. Actuellement, on est deuxième à troisième. Des boîtes veulent nous accompagner et on fait notre petit bonhomme de chemin pour, d'ici dix ans, être présenté comme le tournoi de Toulon (France)", a ajouté Aliou Touré.

L'Africa Challenge Cup va se disputer avec deux poules de cinq équipes. Les deux meilleures de chaque poule vont jouer les demi-finales.