Sénégal: Comité de concertation sur le projet GTA - Des points de satisfaction sur la feuille de route (gouverneur)

Saint-Louis — Des points de satisfaction ont été notés dans la feuille de route élaborée pour accompagner l'installation du projet gazier offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA), a révélé, vendredi, le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, à l'occasion d'une réunion du Comité régional de concertation sur ce projet.

"Le cadre de concertation autour du projet de GTA s'est réuni ce matin pour faire un point de la situation par rapport à la feuille de route établie pour accompagner l'installation du projet, mais surtout son exécution dans les règles de l'art, en toute sérénité et en toute sécurité", a dit à a presse en marge de cette réunion.

Il a précisé que les points de satisfaction porte sur la question liée aux récifs. "Nous avons particulièrement avancé sur cette question. Les études ont été faites, les conclusions soumises à l'État et la contre-expertise [est menée] par la Direction en charge des fonds marins", a-t-il expliqué.

Il a assuré que l'on se dirige "vers une solution définitive par rapport aux sites devant abriter ces récifs artificiels".

Un autre motif de satisfaction concerne la prise en charge des questions liées à la sécurité avec une implication forte des autorités étatiques. "Nous allons vers un exercice autour des questions sécuritaires qui, généralement, accompagne ce genre d'exploitation", a-t-il signalé.

La conception est en cours, et certainement, sous peu, on ira vers un renforcement de capacités des acteurs et le déroulé d'un exercice de simulation pour permettre aux Forces de défense de sécurité d'être à même de prendre en charge toutes les questions liées à la sécurité autour de cette exploitation, a-t-il notamment ajouté.

L'autorité administrative a, par ailleurs, salué le travail "en synergie" et la "volonté" de l'ensemble des acteurs d'oeuvrer pour que l'exploitation se fasse dans "d'excellentes conditions".

Dans sa communication, il a évoqué quelques points, lesquels, selon lui, méritent réflexion, notamment la question liée à l'implantation d'un certain nombre d'infrastructures à Guet Ndar.

Le projet gazier offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA) est situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, plus précisément à 10 km au large des côtes des deux pays.

Cette réunion intervient au lendemain d'une visite conjointe des présidents Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Ould El Ghazouani sur la plateforme GTA.

La rencontre a vu la présence notamment de Papa Samba Bâ, directeur des hydrocarbures et coordonnateur du comité GTA, d'Abou Sow, préfet du département de Saint-Louis, de représentants de la Direction de la gestion et de l'exploitation des fonds marins (DGEFM) et de l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM).