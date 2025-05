Sénégal: Du matériel agricole remis à des producteurs de Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda

Tambacounda — Le secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, Alpha Ba, a remis, jeudi soir, du matériel agricole à des organisations de producteurs des régions de Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda, dans le cadre de la phase deux du Programme d'appui au développement agricole et l'entrepreneuriat rural (PADAER II), a constaté l'APS.

Le matériel, composé de neuf tracteurs et des accessoires, entre dans le cadre du Programme de développement et promotion des centres d'utilisations de matériel agricole(CUMA).

"Chaque tracteur a été subventionné à hauteur de 90%, (...) sachez que c'est l'argent du contribuable sénégalais qui est mis à votre disposition [...] soyez en conscients et faites-en une très bonne utilisation", a dit le ministre aux bénéficiaires.

Il a rappelé que le PADAER a réceptionné le matériel dans le cadre d'une collaboration entre l'Etat du Sénégal et le Fonds international de développement agricole (FIDA).

Le secrétaire d'Etat s'exprimait au cours de la cérémonie de remise de matériel, en présence des représentants des bénéficiaires, des autorités administratives et locales de Tambacounda et du représentant pays et directeur régional du Bureau FIDA, Matteo Marchisio.

Le gouvernement du Sénégal est en train de tester une nouvelle approche à travers les coopératives pour mieux aider les jeunes, a fait valoir M. Ba.

"Nous considérons que l'agriculture, c'est toute une chaîne de valeur, on peut positionner les jeunes à différents maillons et qu'ils puissent travailler et vivre de l'agriculture dignement", a-t-il estimé.

"L'une des approches que nous étudions actuellement, c'est comment aider les hommes à pouvoir vivre dignement à travers les services agricoles et les CUMA en font partie. Les résultats que vous ferez dépendront fortement les orientations et les engagements que l'Etat prendra envers d'autres jeunes sénégalais", a dit le secrétaire d'Etat.

Le PADAER est cofinancé par l'Etat du Sénégal, le FIDA, les collectivités territoriales et les bénéficiaires, etc.

L'objectif du PADAER-II est de contribuer à la réduction de la pauvreté pour les femmes, les jeunes et les hommes dans les régions bénéficiaires (Tambacounda, Kolda, Kédougou et Matam), à travers leur incorporation dans des chaînes de valeur profitables, diversifiées et résilientes aux changements climatiques.