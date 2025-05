Sénégal: Mariaa Siga, la musique comme armure contre la timidité

Dakar — La chanteuse, interprète et compositrice sénégalaise, Mariaa Siga, de son vrai nom Mariama Siga Goudiaby, signe son retour sur la scène dakaroise après plusieurs moments d'absence, à travers le festival "Stereo Africa" (7-11 mai), avec sa musique qu'elle considère comme une "armure de guerre" lui permettant de vaincre sa "timidité".

L'APS l'a rencontrée à la maison de la culture Douta Seck sous une tente montée à l'aide de quelques rubans de diverses couleurs, attachés autour des grands palmiers.

Plutôt joviale, Mariaa Siga affiche un sourire élégant, en compagnie d'autres artistes dont la rappeuse sénégalaise Selbe Diouf dit "Sista Elbi".

Il est 15 heures passées de quelques minutes. C'est le temps de la balance. Les artistes se préparent pour le grand show du week-end au programme du festival. Tout le monde s'active, organisateurs comme artistes.

Loin du vacarme et en aparté avec l'équipe de l'APS, la jeune femme ne tarit pas d'éloges pour ce festival. Elle le voit comme une aubaine pour renouer son public, après une longue absence.

Elle considère cette manifestation culturelle qui a réuni cette année plusieurs artistes nationaux et internationaux, comme une belle initiative lui permettant non seulement de retrouver son public et ses amis, mais aussi de partager sa "passion" avec eux.

"(...) +Stereo Africa+, aujourd'hui, c'est une belle vitrine et c'est une programmation de qualité. Pour moi, c'est une initiative à saluer", lance-t-elle, toute enthousiaste de partager de bons moments avec son public.

Née pour chanter

Celle qui se définit comme porteuse de la culture Diola est décidément née pour chanter. Fille d'une musicienne et d'un mélomane, Mariaa Siga a piqué le virus de la musique très tôt.

Elle déclare avoir été influencée non seulement par sa mère, qui chantait avec sa jumelle, notamment dans des cérémonies de mariage, baptême, mais également par son père, un "vrai" mélomane amoureux de jazz, de reggae, de coupé décalé, etc.

"Je suis née et j'ai grandi dans ce milieu. Je suis de nature très timide et j'aime beaucoup écrire. C'était ça ma passion, écrire pour me libérer. Et je m'étais dit pourquoi ne pas prendre et en faire de la musique pour véhiculer mes messages", explique-t-elle.

Forte des encouragements de son père, qu'elle considère comme son "modèle", elle décide alors de lancer dans la musique pour se libérer de sa timidité.

Mariaa Siga, une artiste polyvalente, pratique plusieurs styles musicaux, notamment du "jazz", du "reggae", du "blues" ou encore de la "musique traditionnelle Diola".

"Moi, je me suis toujours accrochée à la musique, mes amis me disent qu'ils savaient que je finirais par devenir musicienne et même à l'école, j'apprenais mes leçons en chantant pour les retenir", raconte-t-elle, en riant aux éclats.

La musique, une armure contre la timidité

Mariaa Siga dit considérer la musique comme une "armure de guerre" vu qu'elle lui permet de se libérer de la timidité, mais comme un facteur de "renaissance".

"La musique, c'est une sorte de renaissance chez moi, ça me libère des chaînes. Et pour moi, ça n'a pas de prix", martèle cette mère de deux garçons.

Elle ne se prise aucune occasion de vendre sa culture Diola. Parmi ses productions figurent des titres comme "Lagne boote (retour aux sources, en Diola)", sorti en 2021 et devenu un tube à succès au niveau international.

Ce titre est un moyen pour elle de faire la promotion de sa langue et de sa culture à travers le monde.

Mariaa Siga fait partie de cette race d'artistes émergents africains, ayant tenté l'aventure à l'émission télé "The Voice France", en 2020.

Une expérience "très particulière" au cours de laquelle elle a rendu hommage à l'Afrique à travers le titre de "Asimbonanga" de l'auteur-compositeur, anthropologue et militant Sud-Africain, Jonathan Clegg, dit "Johnny Clegg".

En 2019, elle signe son premier album "Asekaw" composé de titres comme "Talibé".

Elle a depuis, le début de sa carrière en 2016, signé plusieurs autres titres dont "Comme il est (2025)", "Boukanack (2024)", "Ni Mama (2023)", "le murmure des anges (2023)".

Mariama Siga Goudiaby qui jouera en Pologne, à Brive-la-Gaillarde en France, affirme être en pleine préparation de son prochain album, dont elle n'a pas dévoilé le titre.

"Ça va être un album avec plein de couleurs différentes. Il sera juste typé reggae ou juste jazz et sera à mon image, à mon identité, tout ce qui me définit et le Diola sera vraiment présent dans cet album, le Sénégal sera bien représenté", annonce-t-elle.

"Une bosseuse qui ne laisse rien passer"

"Mariaa, c'est une bonne amie à moi. C'est mon souffre-douleur. Ce que j'apprécie chez-elle, c'est qu'elle est une bosseuse, qui ne laisse rien passer", témoigne son amie de longue date, la rappeuse sénégalaise, Selbe Diouf, allias Sista Elbi.

Pour elle, cette bosseuse qui ne quitte jamais sa guitare, trouve toujours un moment pour fredonner quelque chose.

"(...) étant femme, on nous exige plus que ce que l'on exige aux hommes. Si Mariaa était un gars, elle n'allait qu'à maîtriser deux accords, elle ferait des choses", estime-t-elle.

Du haut de ses dix ans d'expérience professionnelle, Mariaa Siga ne se donne pas le temps de faire autre chose que la musique, indique Sista Elbi.

"Elle travaille, elle essaie de voir comment elle évolue et moi je suis très fière quand je la vois sur scène avec énergie et tu sens qu'elle aime ce qu'elle fait", soutient-elle, toute émue.

Elle plaide toutefois auprès des médias locaux pour davantage de promotion pour cette artiste qui fait la fierté du Sénégal sur la scène internationale. "Mariaa fait partie de celles qui se sont levées pour réaliser leurs rêves et faire rêver d'autres femmes et d'autres hommes", conclut la rappeuse.