Sénégal: Gestion des inondations - Une nouvelle dynamique d'anticipation et de mutualisation des efforts préconisée

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a indiqué vendredi que tous les services et partenaires engagés dans la gestion et la prévention des inondations vont travailler sur une nouvelle dynamique d'anticipation et de mutualisation des efforts, basée sur la maitrise de l'information météorologique.

"Nous sommes sur une nouvelle dynamique adossée à une démarche d'anticipation et de mutualisation des efforts de tous les services pour parer aux inondations et limiter les dégâts, grâce à une maîtrise de l'information liée à la survenue des pluies", a dit le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, lors d'un déjeuner d'échanges avec la presse.

"En termes de dispositif, nous avons installé un radar au niveau de Diamniadio qui va nous permettre de changer d'approche dans nos initiatives préventives. Nous aurons aussi un meilleur niveau de précision des données grâce à une simulation de la quantité d'eau et des bulletins d'impact", a signalé le ministre.

Il a précisé que "le procédé de simulation des eaux pluviales se fait au niveau des zones où, des pluies sont attendues à des heures prévues".

Concernant l'occupation des sols devant accueillir les pluies, le ministre a indiqué que des voies de ruissellement et des parcelles (bassins) sont identifiées pour faciliter la circulation des eaux pluviales, en vue d'éviter des inondations dans les zones urbaines.