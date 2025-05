Ethiopie: Le Forum AfriCaribbean sur le commerce et l'investissement se tiendra à Saint-Georges, à la Grenade.

Addis-Abeba — La Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en partenariat avec le gouvernement de la Grenade, a annoncé que la quatrième édition du Forum AfriCaribbean sur le commerce et l'investissement (ACTIF2025) se tiendra à Saint-Georges, à la Grenade, du 28 au 29 juillet 2025, sous le thème : « Résilience et transformation : renforcer la coopération économique Afrique-Caraïbes à l'ère de l'incertitude mondiale ».

ACTIF2025 est l'initiative phare d'Afreximbank visant à renforcer les liens commerciaux, économiques et culturels entre l'Afrique et les Caraïbes. ACTIF s'appuiera sur la dynamique des trois forums précédents et promouvra davantage le potentiel commercial et d'investissement entre les deux régions.

Le Centre du commerce international (ITC) estime que le commerce afro-caribéen pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028.

Cette croissance est possible grâce au rôle crucial des partenaires publics et privés et à la canalisation des investissements vers de multiples secteurs, notamment les minéraux et les métaux, les aliments transformés et les transports. Relier les opportunités aux capitaux et aux informations sur les marchés peut avoir un impact positif sur les économies de l'Afrique et de la région CARICOM.

Le Premier ministre de la Grenade, Dickon Mitchell, a déclaré : « L'ACTIF est un appel clair à l'unité, à l'esprit d'entreprise et à un rôle mondial repensé pour nos peuples.

Le professeur Benedict Oramah, président du conseil d'administration d'Afreximbank, a déclaré : « Dans le contexte économique mondial turbulent actuel, il est plus urgent que jamais pour l'Afrique et les Caraïbes de renforcer leurs liens économiques.

Malgré des liens historiques et culturels profonds, nos régions continuent d'échanger entre elles moins de 1 % de leurs exportations, ce qui témoigne brutalement d'un potentiel inexploité. ACTIF a été créé pour remédier à cette situation.

Les acteurs des secteurs public et privé, notamment les petites et moyennes entreprises, les institutions multilatérales, les investisseurs et les entrepreneurs, sont invités à s'inscrire et à participer afin d'explorer les opportunités de commerce, d'investissement et de réseautage, d'obtenir des informations sur les activités commerciales dans les Caraïbes et en Afrique et de contribuer à la construction d'un corridor commercial Afrique-Caraïbes résilient et prospère.

Le Forum mettra en lumière des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, l'énergie, le développement des infrastructures, la logistique, les industries créatives, le tourisme, la santé, l'industrie manufacturière et les services financiers, en promouvant les chaînes de valeur régionales et en facilitant le commerce et l'investissement pour exploiter ces opportunités.