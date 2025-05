Addis-Abeba — L'accès à la mer n'est pas seulement une priorité nationale pour l'Éthiopie, mais représente un potentiel considérable pour le développement de toute la région, a déclaré Damyana Bakardzhieva, chercheuse principale à l'Académie diplomatique Anwar Gargash des Émirats arabes unis.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Damyana Bakardzhieva, chercheuse principale, a déclaré que transformer l'Éthiopie, autrefois une économie enclavée, en une économie dotée d'un accès à la mer, présente un potentiel considérable pour le développement de toute la région.

« Si l'on compare la capacité de l'Éthiopie à produire des biens et des services par rapport aux autres économies de la région, et si ces marchandises atteignent un ou plusieurs ports de la région, l'activité de ces ports sera multipliée par dix, rien que par le transit des produits éthiopiens », a-t-elle ajouté.

Cela stimulerait l'activité économique, augmenterait le volume des échanges commerciaux via les ports, créerait des emplois et stimulerait les activités économiques.

Commentant la nécessité d'une coopération entre les pays du Golfe et la Corne de l'Afrique via la mer Rouge et le golfe d'Aden, la chercheuse principale a déclaré que le renforcement de cette collaboration historique était crucial.

« Nous dépendons massivement du commerce, de la logistique et des transports ; et sans sécurité en mer Rouge, nous devons traverser la Corne jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Cela augmente les délais et les coûts du trafic maritime », a noté Mme Bakardzhieva.

Soulignant la nécessité d'assurer la stabilité et la sécurité de la région en renforçant la coopération, elle a souligné l'importance de renforcer les collaborations dans d'autres domaines stratégiques avec la Corne de l'Afrique.

Selon elle, la Corne de l'Afrique possède un potentiel agricole important et « nous pouvons investir dans la production alimentaire ici par le transfert de technologies, de machines, de savoir-faire et de formations ».

La chercheuse principale a également déclaré que la région du Golfe souhaitait diversifier ses investissements énergétiques, ce qui est essentiel au renforcement de la coopération avec la Corne de l'Afrique.

Nous avons des intérêts stratégiques dans la diversification de nos investissements énergétiques. Nous nous diversifions en nous éloignant du pétrole et du gaz dans le Golfe, et notamment aux Émirats arabes unis.

Bakardzhieva estime que la Corne de l'Afrique recèle un potentiel pour de nombreux autres investissements.

Outre ces investissements, nous avons déjà entrepris la construction d'infrastructures portuaires et la connectivité, qui sont essentielles au développement de l'Afrique.