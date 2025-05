Congo-Kinshasa: Linafoot / Play-Off - Mazembe bat Ange Vert et se propulse à la 4e place

Le TP Mazembe a battu, vendredi 23 mai, AF Anges Verts sur le score de 3 buts à 1 au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa.

Cette rencontre comptait pour la 11e journée de la phase des Play-Off du championnat national de la RDC (LINAFOOT).

Le compteur de buts des Corbeaux lushois a été ouvert par Aliou Faty Baddara sur penalty à la 23e minute. Tony Talasi a ensuite égalisé pour AF Anges Verts à la 45e minute.

Au retour de la pause, Dieu-Beni Ndongala a redonné l'avantage aux Badiangwenya à la 52e minute, avant qu'Ibrahima Keita ne marque le but du break une minute plus tard, à la 53e minute de jeu.

Une progression au classement

Grâce à cette victoire, les Corbeaux totalisent désormais 13 points, leur permettant de grimper de la 7e à la 4e place, avec un match de plus que le FC Saint-Eloi Lupopo (12 points en 7 rencontres), AS Vita Club (12 points en 7 matchs) et DC Motema Pembe (10 points en 7 sorties).

Tony Talasi rejoint Cyrille Mutuale (AS Simba), Sylva Tshitenge (AC Rangers), Dan Mbaya (Tanganyika FC), Don Linda Mtange (FC Les Aigles du Congo) et Patrick Mwaungulu (TP Mazembe) à la 4e place du top 10 des buteurs. Ils sont juste derrière Jonathan Bola Boto (DC Motema Pembe) et Horso Mwaku (FC Saint-Eloi Lupopo), qui comptent chacun 8 buts.

À la tête du classement des buteurs figurent Molia Lihozasia (AC Rangers) et Jephté Kitambala (AS Maniema Union), avec 10 buts chacun.

Quelques heures plus tôt, sur la même pelouse, Sa Majesté Sanga Balende et AC Rangers se sont neutralisés sur le score de 0-0.

Classement provisoire

1. AS Maniema Union 19 pts, 9 MJ (+6)

2. FC Les Aigles du Congo 18 pts, 7 MJ (+10)

3. CS Don Bosco 16 pts, 8 MJ (+6)

4. TP Mazembe 13 pts, 8 MJ (+1)

5. FC Saint-Eloi Lupopo 12 pts, 7 MJ (+5)

6. AS Vita Club 12 pts, 7 MJ (+2)

7. DC Motema Pembe 10 pts, 7 MJ (0)

8. AS Simba 7 pts, 7 MJ (-3)

9. Tanganyika 6 pts, 8 MJ (-7)

10. AC Rangers 6 pts, 8 MJ (-5)

11. SM Sanga Balende 4 pts, 7 MJ (-3)

12. AF Anges Verts 2 pts, 7 MJ (-10)