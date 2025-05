Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed a rencontré vendredi Mme Lisa Stevens, directrice du Programme d'action en faveur de la cancérothérapie (PACT) à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), en présence de plusieurs spécialistes des deux parties.

Au cours de la réunion, le ministre a passé en revue les conditions sanitaires difficiles au Soudan en raison de la guerre menée par lamilicerebelle -FSR contre le peuple soudanais et ses graves répercussions sur le secteur de la santé. Il a noté qu'un certain nombre de grands hôpitaux, notamment à Khartoum et à Shendi, avaient fermé, tandis que le principal hôpital à Madani avait repris ses services de traitement aux patients atteints de cancer.

Le ministre a affirmé l'engagement total du gouvernement soudanais à fournir le soutien nécessaire à la création de centres spécialisés dans le traitement du cancer, soulignant la coopération bilatérale avec plusieurs pays et la Banque Africaine de Développement pour créer des centres spécialisés, notamment dans le domaine du cancer féminin. Son Excellence a exprimé sa gratitude pour l'inclusion du Soudan dans l'initiative « Rayons d'espoir» menée par l'AIEA.

De son côté, Mme Lisa Stevens a souhaité la bienvenue au ministre soudanais, soulignant son empressement à l'accueillir à Vienne en juillet prochain pour discuter des moyens de renforcer la coopération technique et médicale, notamment dans les domaines de la détection précoce, de la radiothérapie, de l'approvisionnement en médicaments et du renforcement des capacités du personnel médical soudanais.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont exprimé leur engagement à renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine de la lutte contre le cancer, ainsi que l'engagement de l'AIEA à fournir un soutien technique et de formation pour contribuer à l'amélioration des services de santé fournis aux patients atteints de cancer au Soudan.

Le ministère de la Santé a révélé lundi dernier que 28 000 cas de cancer sont enregistrés chaque année au Soudan, malgré la présence de seulement 13 centres de traitement. Il a noté que le cancer est l'une des principales causes de décès au Soudan et a souligné que la médecine moderne a contribué à fournir 70 % des possibilités de prévention grâce à des interventions, une détection précoce et une éducation. Il a déclaré que la détection précoce contribue à réduire le taux de mortalité de 50 %.