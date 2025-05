Soudan: Le ministre de la Santé rencontre à Genève le directeur de l'OMS pour la Méditerranée orientale

Genève 23-05-2025 (SUNA) - Le ministre de la Santé Dr. Haitham Mohamed a rencontré vendredi la directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale, Dr. Hanan Bakhli et l'équipe de l'organisation, dans le cadre des réunions parallèles de l'Assemblée Générale de l'Organisation mondiale de la santé - OMS à Genève, en présence de l'ambassadeur Hassan Hamid, représentant permanent du Soudan.

Le ministre a exprimé sa gratitude au Dr Hanan Bakhli pour avoir visité le Soudan à deux reprises pendant la guerre et pour son soutien continu, ainsi que pour avoir participé à l'événement parallèle sur le Soudan et prononcé un discours de soutien au peuple soudanais.

La réunion a également examiné les possibilités d'améliorer le financement de la santé au Soudan via toute la région et de commercialiser des projets de reconstruction et de réhabilitation en partenariat avec des pays amis et des institutions de soutien, en particulier les États du Golfe.

La réunion a également abordé l'importance pour l'OMS de bénéficier de l'expertise médicale soudanaise opérant au Soudan et du bureau régional, en se concentrant sur le laboratoire de santé publique, les programmes de contrôle des épidémies &des urgences et les vaccinations contre la polio, en plus de réactiver le Centre du Mycétome pour devenir un centre de référence mondial, car il était en partenariat avec l'OMS.\OSM