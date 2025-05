De nombreux médias sociaux ont rapporté la mort d'un employé du département des installations de l'aéroport international de Khartoum à l'intérieur des centres de détention de la milice des Forces de soutien rapide, à la suite de la soif, de mauvais traitements et de torture.

En outre, une source de la famille du martyr a confirmé L'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) la véracité de la nouvelle et a ajouté que la milice rebelle l'avait arrêté à la mi-mai 2023 parce qu'il possédait la carte de travail officielle de la Société des aéroports du Soudan à responsabilité limitée.

D'autre part, M. Mansour Al-Tayeb Babiker, membre de l'Union des hommes d'affaires soudanais a confirmé qu'il avait été emprisonné pendant deux mois avec le martyr dans le même centre de détention et avait été libéré en juillet 2023 en raison de la détérioration de sa santé. Mansour a révélé que celui qui a mené l'enquête auprès des prisonniers a étudié à l'école secondaire Sennar.

Mansour a été témoin de la persévérance et de la patience du martyr Mahjoub face à la torture, et a expliqué que malgré la torture, il n'a pas répondu à leur recrutement. Mansour a ajouté que le centre de détention du siège de l'Autorité des Opérations était un hangar trop exigu pour les prisonniers et d'où dégageait une odeur nauséabonde en raison de la négligence, de la détérioration de l'environnement et du manque de besoins minimaux en matière de logement.

Des insectes tels que les poux et les punaises de lit s'y propageaient et elle abritait des citoyens de différentes classes sociales, y compris des mineurs (moins de 18 ans). Il abritait également des voleurs chargés par les membres de la milice de commettre des vols et de récupérer les biens volés. Il y avait aussi des fous, et en général, ils venaient de tout le Soudan et de diverses professions civiles et militaires, y compris des officiers des services de sécurité et de renseignement.

Ces officiers ont été témoins du courage, de la ténacité et de la résilience de ces officiers face à la torture des membres de la milice. Mansour a révélé une offre faite par la milice aux soldats, les invitant à coopérer avec elle pour former les membres de la milice à l'utilisation de certaines armes en échange de leur pardon et de leur intégration dans la milice de soutien rapide. Tous refusèrent, et ils étaient dix, ainsi que de nombreux soldats des différentes forces régulières. Un sseul oldat s'est écarté d'eux et a répondu à leur offre.

Mansour a déclaré que l'eau leur était fournie à raison d'un litre par personne pendant 24 heures malgre le climat chaud.

Mansour, membre du syndicat des employeurs, a ajouté que Mahjoub et le reste des soldats ont été transférés dans un centre de détention pire à Soba (Sud-Khartoum) à la même date de sa libération en juillet 2023.\ OSM