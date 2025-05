Soudan: Force Conjointe - La libération de Dibaibat est une étape cruciale vers le rétablissement de la stabilité au Kordofan et la levée du siège d'El Fasher

La Force Conjointe des mouvements de lutte armée a confirmé que la libération de la ville stratégique d'Al-Dibaibat - Kordofan de l'emprise de la milice FSR est une grande réussite résultant d'une opération militaire précise et coordonnée menée par les Forces Armées en coopération avec la Force Conjointe des mouvements de lutte armée.

La Force Conjointe a déclaré vendredi dans un communiqué que l'ennemi avait subi de lourdes pertes en vies humaines et en matériel, soulignant que la libération de Dibaibat et son contrôle total représentent une étape décisive vers le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région du Kordofan et une étape cruciale vers l'expansion des opérations militaires au Darfour et la levée du siège de la ville d'El Fasher.

La Force Conjointe a affirmé ses efforts continus pour vaincre les milices rebelles et rétablir la sécurité dans toute la région, appelant le peuple du Soudan, en particulier du Darfour et du Kordofan, à s'unir et à soutenir les efforts nationaux, soulignant que la victoire est l'alliée de la vérité.\ OSM