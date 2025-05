Sénégal: Matam - Une journée noire pour protester contre l'assassinat d'un ICP à Koungheul

Matam — Des travailleurs de la région de Matam affiliés au Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS) et à l'Union démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (UDT3S) ont décrété, vendredi, une journée noire pour protester contre l'assassinat de l'infirmier-chef de poste de Arafat, dans le district de Koungheul, Mamadou Samba Diallo .

Venus de toutes les structures sanitaires du district de Matam, ils ont arboré des brassards noirs pour marquer le deuil qui frappe cette corporation. D'autres, comme les femmes, se sont complètement habillés en noir.

"Nous avons décrété une journée noire pour soutenir notre camarade assassiné dans son logement, à Arafat, dans le district sanitaire de Koungheul. C'est aussi pour manifester notre mécontentement et notre désolation", déclare Babou Ndao, porte-parole du jour et secrétaire exécutif du SUTSAS au sein du district de Matam.

Prenant part au rassemblement organisé au centre de santé de Matam, il a rappelé que les agents de santé ne font que rendre service à la population". Ils ont, dit-il, choisi ce métier pour participer au développement de leur pays.

"Cependant, cela demande un minimum de respect et de considération. Il faut rappeler que nous acceptons d'aller partout pout travailler et rendre service à la population. Si maintenant on arrive à ne plus être en sécurité, les choses deviennent graves. L'Etat doit nous protéger", martèle le syndicaliste.

Au centre de santé de Matam, beaucoup de services étaient déjà fermés à cause de ce mouvement d'humeur, à l'exception des urgences.