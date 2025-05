Congo-Brazzaville: Ressources halieutiques - Les communautés côtières sensibilisées à la lutte contre le chalutage de fond

Afin de réduire l'impact négatif du chalutage de fond en vue d'une gestion durable des pêcheries en République du Congo, un atelier de sensibilisation des communautés côtières à la lutte contre ce chalutage a eu lieu le 23 mai, à Pointe-Noire, en présence de Patrick Ganga Touadi, représentant le directeur départemental de la Pêche et de l'Aquaculture.

Organisé par l'Association la bouée couronne en partenariat avec la coalition Transform bottom trawling, l'atelier a réuni les parties prenantes à la question, à savoir les acteurs locaux (Pêcheurs artisanaux, communautés côtières), les organisations non gouvernementales, les autorités locales, les experts environnementaux, les gestionnaires des ressources marines, tous venus pour réfléchir et bâtir ensemble les meilleures stratégies et les activités à mener en vue de la sensibilisation contre le chalutage de fond. « L'objectif de l'atelier est de favoriser un dialogue constructif, d'échanger des idées et de concevoir collectivement des actions adaptées au contexte local qui pourront être mises en oeuvre sur le terrain », a dit le Dr Patrick Missamba-Lola, coordonnateur du projet, en présentant les enjeux et les objectifs de l'atelier.

Le chalutage de fond est une pratique de pêche qui a un impact significatif sur les écosystèmes marins, notamment en détruisant les habitats benthiques et en réduisant la biodiversité. Face à ces enjeux environnementaux majeurs, il est essentiel de développer des actions de sensibilisation efficaces, impliquant tous les acteurs concernés afin de promouvoir des pratiques de pêches durables.

Ainsi, après la présentation des activités provisoires par le coordonnateur du projet pour permettre aux participants de bien cerner les enjeux, les travaux en groupe ont été organisés en vue de l'identification et la co-construction des activités à mener sur le terrain. Un travail collégial qui a eu pour objectif d'approfondir et de sélectionner les idées les plus porteuses.

Ce sont, entre autres, sensibiliser les participants aux impacts du chalutage de fond sur les écosystèmes marins et la pêche durable, créer un espace d'échange où toutes les idées sont accueillies sans jugement, favoriser la créativité et l'intelligence collective, identifier et co-construire des activités de sensibilisation innovantes, concrètes et adaptées aux différents publics (Communautés de pêcheurs, grand public, décideurs), élaborer un plan d'action concret avec des responsabilités partagées pour la mise en oeuvre des activités, renforcer l'engagement et la mobilisation des acteurs locaux autour de la préservation des fonds marins.