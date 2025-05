Tunisie: La Cheffe du gouvernement examine avec le FADES les moyens de renforcer la coopération bilatérale

La Cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaafrani Zenzri, a reçu ce vendredi au Palais du gouvernement à la Kasbah une délégation du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), conduite par son Directeur général et Président du Conseil d'administration, M. Bader Mohammad Al-Saad en visite officielle en Tunisie du 21 au 25 mai 2025.

Cette rencontre s'est tenue en présence du ministre de l'Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, du Directeur du cabinet de la Cheffe du gouvernement, M. Moncef Hamdi, ainsi que de plusieurs hauts responsables de la Présidence du gouvernement.

Mme Zaafrani Zenzri a salué l'excellence des relations de partenariat entre la Tunisie et le FADES, qualifiant le Fonds de "partenaire stratégique majeur" dans la mise en oeuvre des politiques de développement. Elle s'est félicitée des résultats concrets issus de cette visite, notamment la signature récente d'accords structurants, dont celui portant sur l'élargissement et la modernisation de la route nationale n°20 reliant El Faouar à Rjim Maatoug (gouvernorat de Kébili). Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de réhabilitation des infrastructures ferroviaires et routières nationales.

La Cheffe du gouvernement a également souligné l'importance des projets en cours d'évaluation, couvrant plusieurs secteurs prioritaires : infrastructures routières, aménagement des pistes rurales, agriculture, gestion des ressources en eau et accès à l'eau potable.

Depuis le début de son partenariat avec la Tunisie, le FADES a contribué à la réalisation de 65 projets dans des domaines clés tels que les barrages, les autoroutes, l'agriculture, le développement rural, ainsi que l'enseignement primaire et supérieur. Il a en outre soutenu 23 missions d'assistance technique et participe actuellement à la mise en oeuvre de 17 projets supplémentaires, en plus de nombreuses initiatives d'appui technique.

Abordant les perspectives de coopération à moyen et long terme, Mme Zaafrani Zenzri a présenté les grandes lignes du programme économique et social du gouvernement, adossé à la vision stratégique du président de la République, M. Kaïs Saïed. Elle a réaffirmé les principes fondamentaux qui guident l'action de l'État tunisien, notamment la préservation de la souveraineté nationale, l'autonomie décisionnelle et la promotion du développement régional équilibré.

La Tunisie entend intensifier ses efforts dans des secteurs d'avenir comme le transport ferroviaire, la santé, l'éducation, les énergies renouvelables et les projets à impact environnemental, tout en capitalisant sur un climat de stabilité politique propice à l'investissement.

De son côté, M. Badr Mohamed Al-Saad a exprimé la volonté du Fonds de poursuivre et de renforcer sa collaboration avec la Tunisie. Il a souligné l'importance de cette coopération fructueuse dans plusieurs secteurs porteurs et confirmé l'engagement du FADES à soutenir des investissements durables, à fort impact économique, dans le cadre de projets stratégiques à moyen et long terme.