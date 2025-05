Afrique: Journée de l'Afrique - La Tunisie réaffirme son attachement à l'unité et à la coopération continentale

À l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai 2025, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a reçu ce 23 mai au siège du ministère le Groupe des ambassadeurs africains accrédités en Tunisie. Cette rencontre interactive a permis d'aborder des questions continentales, de discuter de la coopération bilatérale entre la Tunisie et les pays africains, et d'explorer les moyens de la renforcer.

En ouverture, le ministre a transmis les félicitations du président Kais Saied à ses homologues africains, à l'occasion de l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'unité africaine, devenue l'Union africaine. Il a salué l'héritage des pères fondateurs et les valeurs de paix, de solidarité et de développement qu'ils ont portées.

Mohamed Ali Nafti a réaffirmé l'attachement de la Tunisie à son identité africaine et son engagement constant en faveur d'une coopération fondée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Il a également souligné l'implication de la Tunisie dans l'action africaine commune pour bâtir une Afrique unie, stable et prospère.

De son côté, Gertrudis Nsang Ndong Nsuga, ambassadrice de Guinée équatoriale et doyenne du Groupe, a salué cette initiative qui témoigne de l'attention portée aux missions diplomatiques africaines en Tunisie et des conditions favorables à l'exercice de leurs fonctions.

Dans le cadre de l'initiative présidentielle proclamant 2025 « Année du renforcement de l'action multilatérale et de la coopération avec le système des Nations unies », un séminaire a été organisé le même jour à l'Académie diplomatique internationale de Tunis. Placé sous le thème « Les défis de la coopération multilatérale d'un point de vue africain », il a réuni le secrétaire d'État Mohamed Ben Ayed, des diplomates, des représentants d'organisations africaines et internationales, d'anciens ambassadeurs, des experts, des chercheurs et des acteurs du secteur privé actif sur le continent.

Les échanges ont porté sur les défis de la coopération multilatérale face aux mutations internationales, sur les positions africaines et les mécanismes à promouvoir pour bâtir un ordre mondial plus équitable. Deux sessions ont été consacrées à la paix et la sécurité et aux défis économiques et financiers, avec la participation de plusieurs ambassadeurs, personnalités des médias et leaders de jeunesse. Des interventions à distance ont été assurées par les ambassadeurs de Tunisie à Nairobi et à Pretoria.

Dans son allocution, le ministre a réaffirmé l'engagement du président à renforcer les relations bilatérales avec les pays africains, dans le respect de l'identité africaine, arabe et méditerranéenne de la Tunisie, et à intensifier la coopération avec les institutions régionales et continentales.

Une vidéo introductive a mis en lumière la richesse du continent africain, l'ancrage africain de la Tunisie et son rôle dans l'Agenda 2063. En marge de l'événement, une exposition intitulée « Les timbres-poste au service de l'Afrique » a été organisée en partenariat avec la Poste tunisienne, retraçant les émissions philatéliques tunisiennes dédiées à la Journée de l'Afrique depuis l'indépendance, enrichies d'une touche artistique contemporaine.