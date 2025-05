La 41e édition du Salon de la Création Artisanale, organisée par l'Office National de l'Artisanat Tunisien (ONAT), a ouvert ses portes ce vendredi au Parc des Expositions du Kram. L'événement se poursuivra jusqu'au 1er juin 2025 et rassemble près de 1000 artisans et artisanes, répartis sur une vingtaine d'espaces d'exposition.

Inauguré par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Sofiane Tekaya, le salon propose un programme riche mettant en lumière la diversité et la richesse du patrimoine artisanal tunisien. Des espaces thématiques sont aménagés autour de la décoration d'intérieur et d'extérieur, de l'art de la table, des tapis et tissages traditionnels, de la poterie modelée de Sejnane, ainsi que des stands réservés aux artisans en situation de handicap.

Dans son discours d'ouverture, le ministre a souligné que ce rendez-vous annuel constitue une plateforme incontournable de rencontre entre artisans, professionnels, designers, étudiants, et organismes d'appui. Ces derniers offriront aux participants un accompagnement pratique, notamment pour l'accès aux incitations et mécanismes de soutien mis en place par l'État en faveur du secteur artisanal.

Le ministre a mis en avant l'importance de l'espace dédié aux jeunes promoteurs, un levier essentiel pour faciliter l'intégration des diplômés de l'enseignement supérieur dans le tissu artisanal. Ces jeunes créateurs, porteurs d'idées innovantes, proposent des produits de haute qualité, inspirés du patrimoine national, adaptés aux besoins des marchés local et international.

Il a également précisé que 60 % des participants sont des jeunes diplômés, tandis que les femmes représentent 70 % de l'ensemble des exposants. Le secteur de l'artisanat contribue à hauteur de 5 % du PIB et a généré 150 millions de dinars en recettes d'exportation en 2024.

Dans le cadre de la stratégie de valorisation des produits artisanaux tunisiens, un programme national et international de lutte contre la contrefaçon a été lancé. Mené en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, ce programme vise la labellisation officielle de plus de 60 produits emblématiques de l'artisanat national.

Zoom sur la coopération internationale

Un espace dédié aux projets de coopération internationale est mis en place lors de cette édition. Il met en avant les initiatives les plus récentes en matière d'encadrement, de formation et de promotion de l'artisanat tunisien, dans le cadre de collaborations bilatérales et multilatérales.

On y retrouve notamment une sélection d'oeuvres réalisées dans le cadre du projet « Creative Tunisia », présentées en marge du salon Antibes Art Fair en France. Une autre série de créations, issues du Centre de Création de Nabeul en partenariat avec le projet PAMPAT (Programme d'accès aux marchés pour les produits agroalimentaires et artisanaux), sera également exposée.

Ce salon s'affirme, une fois de plus, comme une vitrine de l'identité culturelle tunisienne, un levier d'insertion socio-économique et un catalyseur de développement durable à l'échelle nationale et internationale.