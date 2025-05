Cameroun: La pratique du sport jeune peut-elle sensibiliser à l'utilisation responsable du digital ?

Cette problématique est la préoccupation de Orange Cameroun qui a lancé #ForGoodConnectionsDay pour sensibiliser les enfants et les parents à l'utilisation responsable du digital par le sport. De concert avec les autres filiales du groupe, c'était lundi 19 mai 2025 au stade de Bonamoussadi à Douala.

Il s'agit de sensibiliser sur les enjeux sociétaux liés au numérique en s'attaquant aux défis cruciaux qui touchent les jeunes à savoir : Le cyber harcèlement ; L'accès à des contenus inappropriés ; Et le temps d'écran excessif (addiction aux écrans).

Le décor se tisse en un seul lieu et sur plusieurs activités. Aussi, En partenariat avec l'ANAFOOT (Académie Nationale de Football), cet évènement propose sur un même site, dans la même journée, des activités sportives, des ateliers éducatifs et discussions animés par des personnalités inspirantes tel que l'international Salomon Olembe, et Annette Ngo Ndom, gardienne des Lionnes Indomptables, et des jeux interactifs conçus pour rassembler enfants âgés de 10 à 15 ans, parents et salariés bénévoles de l'entreprise afin de créer des expériences à fort impact, favoriser le dialogue au sein de la cellule familiale et encourager la pratique de bonnes habitudes.

Charles MBASSI, Chef de département Relations Institutionnelles & sécurité, représentant du Directeur des Affaires Institutionnelles et RSE, « La finalité est de sensibiliser à grande échelle sur l'importance de la protection des enfants en ligne, informer sur les droits de ces derniers et les politiques de protection adoptées, les services et offres pour une enfance numérique protégée et mettre en lumière les initiatives d'Orange Cameroun dans ce sens. Nous espérons que les participants repartiront édifiés et tireront avantage des conseils pratiques essentiels à l'adoption d'un mode de vie numérique sain, reflétant la mission d'Orange »

Au finish, pour citoyenne qu'elle soit, cette initiative tend, cette année, à s'internationaliser. Aussi, Après le succès de la précédente édition tenue en 2024, le #ForGoodConnections Day de 2025 marque le début d'une campagne de sensibilisation qui ira jusqu'au mois de juillet dans 25 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, avec pour objectif d'atteindre environ 16 000 enfants et leurs parents.