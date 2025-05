Gabon: Élections locales 2025 - Les jeunes appellent à la candidature de Flaubert Meye à la mairie d'Oyem

Les élections législatives et locales arrivent à grands pas, et conscients des enjeux autour de ces échéances, la jeunesse oyémoise n'a d'yeux que pour un seul candidat pour la maire de la commune d'Oyem, Flaubert Meye Edou. Déjà candidat pour le compte du 2ème arrondissement en 2023, celui qui souhaite toujours être discret ne devrait plus l'être dans les prochains mois.

À l'heure où la décentralisation est en train de battre son plein dans le pays, Oyem voit son développement lui tendre les bras, et la ville d'Oyem composée majoritairement de jeunes, qui, dans un élan de communion, souhaitent voir leur belle cité embrasser la voie du progrès via cette même décentralisation. Tous sont unanimes, Flaubert Meye Edou est celui qui peut apporter ce changement dans la commune. L'ancien candidat indépendant pour le 2ème arrondissement de la commune d'Oyem a, semble-t-il, convaincu tout son beau monde durant les dernières élections générales de 2023.

En effet, ses nombreux projets qui ont vu le jour avant même de se porter candidat indépendant il y a deux ans, ont largement contribué à sa renommée. Ce fonctionnaire international retraité du CICIBA est au coeur de plusieurs initiatives, des coopératives qui permettent aujourd'hui à plusieurs personnes de s'en sortir, et ce avec leurs propres moyens. Il fût l'homme de la situation selon feu Vincent Essono Mengue, et il l'est encore aujourd'hui à en croire les jeunes d'Oyem.

Plusieurs jeunes ont été interrogés au sujet de Flaubert Meye Edou et il en ressort que le concerné bénéficie d'une bonne et grande notoriété.

Arnaud Ngoua Sima ressortissant de Ngouema affirme que "Flaubert Meye pour nous est l'homme de la situation pour la mairie d'Oyem car aux élections locales de 2023 nous avons apprécié son projet pour la marie du 2eme arrondissement".

Angèle Obone Ndong, ressortissante Meka : "C'est notre candidat car lui seul peut continuer l'héritage du défunt Essono Mengue comme le disait lui même de son vivant".

Rudi Assoumou Obiang, ressortissant de Nfoul nous confie que "nous savons qu'à travers ses projets sur l'agriculture il trouvera des emplois aux jeunes".

Carry Ndoume Ekome, ressortissant de derrière l'hôpital quant à lui est assez clair, "rien qu'à travers certains de ses projets avec les opérateurs économiques nous savons qu'il pourra rehausser la mairie du 2e arrondissement".

Flaubert Meye Edou, serait donc déjà le grand favori des prochaines élections qui auront lieu dans quelques mois pour ce qui est des législatives, municipales et locales.