Egypte: Le pays poursuit ses efforts intensifs pour un cessez-le-feu à Gaza

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a déclaré que l'Egypte, en coordination avec ses médiateurs, le Qatar et les Etats-Unis, poursuivra ses efforts intensifs pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le chef de l'Etat a affirmé que la cause palestinienne traverse l'une de ses phases les plus dangereuses et les plus délicates, alors que le peuple palestinien est soumis depuis plus d'un an et demi à des crimes systématiques et à des pratiques brutales visant à mettre fin à son existence dans la bande de Gaza.

Dans une allocution prononcée lors de la séance inaugurale du 34e sommet arabe, organisé à Bagdad (Irak), M. Al-Sissi a remercié le président irakien Abdel Latif Rachid et au peuple irakien frère pour leur généreuse hospitalité et leur accueil chaleureux, souhaitant à l'Irak plein succès dans sa présidence de la session en cours.

Le président a également exprimé ses remerciements au roi Hamad bin Issa bin Salman Al Khalifa de Bahreïn, Président de la session précédente, pour ses efforts sincères visant à soutenir les questions de la nation et renforcer l'action arabe commune.

Le président Al-Sissi a affirmé que le 34e Sommet arabe se tient aujourd'hui à un moment historique, alors que notre région est confrontée à des défis complexes et à des circonstances sans précédent qui exigent que nous tous, dirigeants et peuples, restions unis et fassions preuve d'une détermination inébranlable, et que nous soyons unis en paroles et en actes, pour préserver la sécurité de nos pays et protéger les droits et les ressources de nos peuples.

La bande de Gaza est soumise à des destructions massives, la rendant inhabitable, dans le but de déplacer ses habitants sous les horreurs de la guerre, a dit le chef de l'Etat, ajoutant qu'en Cisjordanie, la machine d'occupation poursuit sa politique répressive de meurtres et de destruction.

Il a souligné que malgré cela, le peuple palestinien reste déterminé à son droit légitime à sa terre.

Depuis octobre 2023, l'Égypte a intensifié ses démarches politiques pour mettre fin à l'effusion de sang palestinien et a déployé des efforts considérables pour parvenir à un cessez-le-feu et permettre l'entrée de l'aide humanitaire, a fait savoir M. Al-Sissi, appelant la communauté internationale, surtout les États-Unis, à prendre des mesures décisives pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire.

Il a salué les efforts du président américain Donald Trump, qui a réussi à conclure un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza en janvier 2025. Cependant, cet accord n'a pas résisté face à la nouvelle agression israélienne.

Le président a noté que, dans le cadre des efforts de l'Égypte, elle a appelé à un Sommet arabe extraordinaire au Caire le 4 mars 2025, qui a affirmé le rejet arabe du déplacement du peuple palestinien et a adopté un plan pour reconstruire la bande de Gaza sans déplacer ses habitants.

M. al-Sissi a annoncé l'intention de l'Égypte d'organiser une conférence internationale pour le relèvement rapide et la reconstruction de la bande de Gaza, une fois l'agression terminée.

Dans son allocution, le chef de l'Etat a passé en revue les défis décisifs auxquels est confrontée la région arabe, surtout au Soudan, en Syrie, au Liban, en Libye, au Yémen et en Somalie.