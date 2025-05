NOUAKCHOTT — Trois accords ont été signés vendredi à Nouakchott (Mauritanie), entre des opérateurs algériens et mauritaniens, portant sur la production pharmaceutique, le transport maritime et les produits d'hygiène.

Ces accords ont été signés lors du Forum économique algéro-mauritanien, en présence du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, et de la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Mme Zeinebou Ahmednah, du ministre mauritanien délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Codoro Moussa N'Guenore, et de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Amine Sid.

Ont également pris part à la cérémonie de signature des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, ainsi que des représentants du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), et des hommes d'affaires des deux pays.

Le premier accord a été signé entre le groupe Saidal et le groupe Chinguitty Pharma pour l'exportation et la distribution des médicaments du groupe en Mauritanie et dans les pays d'Afrique de l'Ouest, outre l'établissement d'un partenariat dans le domaine de l'investissement international en Mauritanie.

Le deuxième accord a été conclu entre la compagnie nationale de navigation maritime (CNAN Algérie) et l'entreprise mauritanienne "Manu-port", en vue de la fourniture de services maritimes au profit de la société algérienne assurant une ligne maritime reliant l'Algérie à la Mauritanie.

Le troisième accord a été signé entre la société "Faderco" et l'entreprise "Ibdaâ", permettant à cette dernière à distribuer les produits de l'entreprise algérienne, spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène personnelle, sur le marché mauritanien.

Il convient de rappeler que le Forum d'affaires algéro-mauritanien s'est tenu en marge de la 7e édition de la Foire des produits algériens à Nouakchott, qui se déroule du 22 au 28 mai en cours, avec la participation de plus de 200 entreprises algériennes.