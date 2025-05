Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) des Nations Unies a alloué 750 000 dollars US pour soutenir une réponse rapide à la propagation du choléra dans les provinces du Maniema et de la Tshopo, en République démocratique du Congo (RDC).

Ces deux provinces, où la maladie n'est pourtant pas endémique, enregistrent actuellement une hausse préoccupante, avec un cumul de 158 cas suspects à 577 cas enregistrés en l'espace de quatre semaines, entre le 11 avril et le 05 mai. Le seuil d'alerte a été franchi dans les zones de santé de Kindu, Alunguli (Maniema) et Opala (Tshopo), déclenchant l'activation automatique d'une réponse d'urgence et le déblocage des fonds nécessaires.

« L'activation du cadre d'anticipation du choléra montre toute la pertinence de cette approche : intervenir à temps pour contenir l'épidémie, protéger les communautés, et prévenir une aggravation de la situation sanitaire et humanitaire » a déclaré Bruno Lemarquis, Coordonnateur humanitaire en RDC.

Cette allocation permettra à l'UNICEF, à l'OMS et à leurs partenaires d'améliorer l'accès à l'eau potable, aux infrastructures sanitaires et aux services d'hygiène, de renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie, et d'assurer une prise en charge rapide des populations affectées.

Lancé en 2022, le cadre d'action anticipatoire contre le choléra a été développé en collaboration avec le Programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhéiques (PNECHOL-MD), l'OMS et l'UNICEF. Il repose sur des déclencheurs épidémiologiques prédéfinis, permettant de mobiliser des financements d'urgence dès les premiers signaux d'alerte.

« Ce mécanisme innovant permet de sauver des vies en intervenant à temps. Il fournit également des enseignements précieux, adaptables à d'autres contextes épidémiques » a souligné Bruno Lemarquis. « En misant sur la prévention, nous repensons nos pratiques de réponse face aux urgences sanitaires : agir tôt, c'est réduire la souffrance humaine et c'est aussi éviter les coûts bien plus élevés d'une réponse tardive. »

Depuis 2023, le cadre a été activé trois fois, dans les provinces endémiques du Tanganyika (juin 2023) et du Nord-Kivu (janvier 2023 et mars 2025). L'activation actuelle dans des zones non endémiques marque une étape importante de la réponse préventive en RDC, visant à empêcher l'ancrage durable du choléra dans de nouveaux territoires.

