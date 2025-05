NOUAKCHOTT — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, M. Tayeb Zitouni, a affirmé, vendredi à Nouakchott, que la coopération avec la Mauritanie n'était pas une option conjoncturelle, mais plutôt un enjeu stratégique.

Zitouni s'exprimait à l'occasion du Forum économique algéro-mauritanien, tenu en présence de la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Mme Zeinebou Ahmednah, du ministre mauritanien délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Codoro Moussa N'Guenore, du directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Rabah Fassih, du directeur par intérim des Mécanismes de soutien à l'exportation au ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, M. El-Houari Abdelatif, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, M. Amine Sid.

Le Forum a également vu la participation de représentants du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), ainsi que de responsables d'organismes représentant les hommes d'affaires des deux pays.

Le ministre a précisé que la Mauritanie était un portail important vers l'Afrique atlantique et la région du Sahel, ajoutant que "la coopération avec la Mauritanie n'est pas une option conjoncturelle, mais plutôt un enjeu stratégique, et un maillon essentiel de la nouvelle vision de l'Algérie pour la refonte de ses relations économiques afro-maghrébines sur des bases plus équitables et réalistes".

Il a également relevé la nécessité de la complémentarité économique entre l'Algérie et la Mauritanie, notamment dans les domaines des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, des matériaux de construction, des énergies renouvelables et des services logistiques, ainsi que d'autres domaines favorables à l'intégration et à la création de la valeur ajoutée.

Rappelant l'importance des contrats de partenariat et des accords bilatéraux conclus entre les sociétés des deux pays lors du Forum, à l'instar du projet d'accord entre le groupe Saidal et le groupe mauritanien Chinguitty Pharma, pour l'exportation et la distribution de médicaments, le ministre a fait état de perspectives prometteuses pour l'établissement d'un véritable partenariat dans le domaine de fabrication de médicaments destinés à l'Afrique de l'Ouest.

Il a souligné que cette étape témoignait de "la transformation de la volonté de coopération en projets concrets, avec des indicateurs mesurables, constituant ainsi un terrain fertile pour un nouveau modèle de partenariat Maghreb-Afrique mutuellement bénéfique".

Il a, dans ce contexte, précisé que la Foire des produits algériens à Nouakchott était devenue "une tradition stratégique ancrée, exprimant une vision politique et économique qui va au-delà de la simple forme de la Foire, pour s'étendre vers un fond effectif consacrant les fondements de la coopération et conférant à l'action économique sa dimension souveraine pour un véritable partenariat".

Le ministre a également invité les Mauritaniens à tirer parti des atouts touristiques de l'Algérie durant la saison estivale, ainsi qu'à développer le tourisme médical, à travers l'augmentation du nombre de vols entre les deux pays, réitérant "l'engagement de l'Algérie à accompagner les opérateurs économiques algériens et mauritaniens à aplanir les difficultés, et à élargir les perspectives vers une véritable intégration Maghreb-Afrique".

De son côté, le ministre délégué mauritanien a estimé que le Forum et la Foire des produits algériens à Nouakchott constituaient un indicateur de la dynamique de coopération et de complémentarité économique entre les deux pays.

Moussa a salué l'évolution des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie au cours des dernières années, appelant les opérateurs économiques algériens à exploiter les opportunités d'investissement offertes en Mauritanie.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil d'affaires mauritano-algérien, M. Mohamed El-Afdhal Bettah, a souligné l'importance de l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays, précisant que la complémentarité entre l'Algérie et la Mauritanie était désormais "une nécessité".

De son côté, le président du Conseil d'affaires algéro-mauritanien, M. Youcef El Ghazi, a mis en avant les capacités de l'Algérie en matière de réalisation des grands projets.

A son tour, le directeur général de la CACI, M. Chakib Smail Kouidri, a rappelé les progrès qu'ont connu les produits algériens, soulignant le potentiel important des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, qui mérite d'être pleinement exploité.

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, M. Cheikh El-Afiya Ould Mohamed Khouna, a insisté sur l'importance du forum économique pour le renforcement de la coopération et de la complémentarité entre les deux pays, ainsi que pour l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques.

De son côté, le vice-président du CREA, M. Mohamed Daas, a braqué la lumière sur l'importance de s'orienter vers la production et l'investissement conjoints, au-delà de l'échange commercial, afin de créer des emplois et d'accéder à de nouveaux marchés.

Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zein El-Abidine Ould Cheikh Ahmed Zewal, a salué les capacités industrielles dont dispose l'Algérie, permettant d'établir des partenariats concrets, soulignant qu'une délégation d'hommes d'affaires mauritaniens se rendrait en Algérie en juin prochain.

Le Forum économique se tient en marge de la 7e édition de la Foire des produits algériens à Nouakchott, inaugurée jeudi et qui se poursuivra jusqu'au 28 mai courant.

Le forum a été marqué par la signature de trois accords entre des entreprises algériennes et mauritaniennes, dans les domaines de la production pharmaceutique, du transport maritime et des détergents.