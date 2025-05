Cote d'Ivoire: Korhogo - La BRI met fin à la cavale de 'Suprême', présumé voleur d'arme de dotation policière

C'est un coup de filet qui vient couronner plusieurs semaines d'investigations menées avec discrétion et efficacité par la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) de Korhogo. Le dimanche 18 mai 2025, les agents ont procédé à l'interpellation de S. J. L., plus connu sous le surnom de "Suprême", principal suspect dans une affaire de vol d'arme de dotation appartenant à un agent des forces de l'ordre.

Les faits remontent à février dernier. Un agent de police, alors en repos, se fait voler sa moto stationnée, à l'intérieur de laquelle se trouvait soigneusement rangée son arme de service. Très vite, une enquête est ouverte et les premières investigations orientent les enquêteurs vers un certain C. D. I., alias "Esprit".

Mis aux arrêts, ce dernier passe aux aveux et désigne son complice : S. J. L., alias "Suprême", présenté comme celui qui aurait récupéré l'arme dans le coffre du deux-roues volé.

L'arme retrouvée au domicile du suspect

Sur la base de ces informations, les éléments de la BRI poursuivent leurs investigations dans la plus grande discrétion. Le 18 mai 2025, leur travail porte ses fruits : "Suprême" est localisé et arrêté à son domicile. Une perquisition est aussitôt menée en sa présence. Résultat : l'arme de dotation recherchée est retrouvée sur les lieux.

Interrogé, le suspect reconnaît les faits sans détour. Il explique avoir découvert l'arme dans le coffre de la moto volée avec son complice. Fait encore plus inquiétant, il admet que l'arme devait être utilisée pour commettre d'autres vols.

Le mis en cause a été conduit devant le parquet pour répondre de ses actes. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices ou d'autres affaires dans lesquelles l'arme aurait pu être impliquée.