Ile Maurice: Port-Louis célèbre la rétrocession par Londres des îles Chagos

Ce vendredi 23 mai, une cérémonie officielle a été organisée dans la capitale mauricienne pour célébrer l'accord de rétrocession des îles Chagos à l'île Maurice signé la veille par le Royaume-Uni. Un moment fort pour tous ceux qui ont participé à ce combat.

Au lendemain de la signature de l'accord de rétrocession des îles Chagos à l'île Maurice par le Royaume-Uni, Port-Louis a tenu à marquer le coup avec l'organisation d'une cérémonie officielle dans la capitale, vendredi 23 mai.

Devant l'hôtel du gouvernement pavoisé aux couleurs nationales, une petite foule s'est rassemblée dans une atmosphère solennelle pour écouter les discours qui se succèdent. Parmi elle, beaucoup attendaient ce jour depuis des décennies.

« Après avoir bataillé pendant tant d'années pour nos droits fondamentaux et pour pouvoir être reloger sur notre terre natale, c'est vraiment un jour historique », se réjouit par exemple Olivier Bancoult, le président du groupe des réfugiés de Chagos.

Diplomate mauricien et ancien commissaire de l'Union africaine lui aussi présent dans l'assistance, Vijay Makhan mesure pour sa part le chemin parcouru. « Je suis un homme ému et un citoyen mauricien comblé. Et quand je dis cela, je pense que je suis dans un état d'esprit qui reflète un peu le sentiment de tous les citoyens mauriciens », affirme-t-il.

Alors que le traité signé la veille par le gouvernement britannique prévoit non seulement le retour officiel de l'archipel des Chagos dans le giron mauricien mais aussi le retour des Chagossiens sur leurs terres - à l'exception de l'île de Diego Garcia ou Londres et Washington conservent leur base militaire commune installée sur place pour une durée de 99 ans - Madline Mungrah Yardin, une militante du groupe des réfugiés de Chagos, espère bientôt voir la terre de ses ancêtres. « Ma maman est née à Diego Garcia et j'aimerais bien voir l'endroit où elle a vu le jour », affirme-t-elle avant de confier : « On est content, on est fier ».