Cameroun: États-Unis - Un Camerounais poursuivi pour complot et soutien aux groupes séparatistes anglophones

Son nom fut synonyme de violences commises au Cameroun, en particulier à la fin des années 2010. Aux États-Unis, Eric Tano Tataw s'est rendu aux autorités américaines après avoir été mis en accusation par un jury fédéral de Baltimore. Ce ressortissant camerounais de 38 ans installé dans le Maryland est accusé de complot en vue de fournir un soutien matériel à des groupes séparatistes armés anglophones et d'avoir proféré des menaces visant à blesser ou à kidnapper des civils camerounais.

Éric Tataw se fait connaître sur les réseaux quand la crise prend une tournure violente et que des groupes prennent les armes pour revendiquer l'indépendance du Cameroun anglophone qu'ils appellent Ambazonie. Colbert Nkwain, journaliste à Bamenda, se souvient : l'homme « est entré en scène en 2017. Il était l'un des leaders en exil, incitant et encourageant la jeunesse à agir et coordonnant des attaques, même depuis l'étranger. »

« Garri master »

Eric Tataw relaie les appels aux « journées villes mortes » et au boycott des écoles gouvernementales. Il se fait connaître sous le pseudo « Garri Master », un nom de code choisi pour désigner des mutilations. De plus, il collecte des fonds pour financer des attaques. Mais depuis, sur le terrain, la donne a changé, l'influence des leaders en exil n'est désormais plus la même.

Aujourd'hui, les groupes armés se financent par l'extorsion et les kidnappings contre rançons. Pour Arey Elvis Ntui, analyste senior pour l'International Crisis Group, la mise en accusation aux États-Unis « semble être une étape importante ». L'homme craint cependant qu'elle n'arrive un peu trop tard : « Depuis deux ans, on n'entend plus beaucoup parler d'Eric Tataw concernant les combats sur le terrain. Mais même si cela est tardif et que les groupes armés se sont en quelque sorte restructurés différemment, il est toujours très important que les gens soient conscients qu'il faudra - quoiqu'il arrive - rendre des comptes, maintenant ou à l'avenir. »

Quinze ans de prison

Dans le Maryland, s'il est reconnu coupable, Eric Tataw encourt quinze ans de prison pour le soutien matériel aux groupes armés plus cinq ans de prison pour chaque communication menaçante pour laquelle il sera jugé.