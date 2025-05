Afrique de l'Est: Andry Rajoelina dans l'île aux parfums - « Nosy Be peut rivaliser avec les Seychelles et Maurice dans le domaine du tourisme »

Le président de la République n'a pas fait du tourisme à Nosy Be sans que cela l'ait empêché de parler du secteur.

Parfum de changement

« Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre comme il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Le chef de l'Etat a fait siens ces deux proverbes pour fustiger ceux qui ne voient pas le développement qui est en marche. « Nosy Be ne sent pas seulement le parfum de l'ylang-ylang mais aussi celui du changement », a-t-il déclaré hier, à l'occasion d'inauguration de « zava-bita ». Entre autres et non des moindres, les 80 logements « mora » construits à Ampasindava dans le fokontany de Tsararivotra et pour lesquels il y avait plus de 3000 demandeurs. « Quand est-ce qu'il y a eu à Nosy Be de construction de cité comme Ambohipo et Ampefiloha à Antananarivo ? », a-t-il demandé.

Parcelles de 300m2

D'après le locataire d'Iavoloha, les 80 logements « mora » inaugurés hier, « ne sont ni les premiers ni les derniers ». Et d'expliquer que le paiement peut se faire en une seule fois ou par tranches sur une période de 5 ans, sans intérêt. « En cas de paiement échelonné sur 15 ans, il faut faire un prêt bancaire avec des intérêts ». Quant aux familles qui n'ont pas les moyens d'acheter des logements clés en main, le président de faire savoir que plusieurs parcelles de 300 m2 seront mis à la vente à des prix de 3 millions à 6 millions d'ariary. « Les travaux d'aménagement seront achevés en l'espace de 6 mois ».

Il appartiendra aux futurs acquéreurs d'y construire petit à petit leurs maisons dont les plans leur seront fournis. En attendant, le chef de l'Etat va procéder ce jour à la pose de la première pierre d'un grand parc solaire de 5 MW auxquels viendront s'ajouter 5 autres MW l'année prochaine. « Nosy Be ne connaîtra plus des coupures de courant dans quelques mois », assure-t-il.

Centre de formation

Par ailleurs, le président a saisi son passage dans l'île aux parfums pour remettre 5 camions-bennes pour la ville de Nosy Be ; des aides financières pour des associations de femmes qui ont des projets dans les domaines de la pâtisserie, de la transformation de fruits, de la fabrication de savons. Pour leur part, les Directrices Régionales de la Sécurité Publique (DRSP) de SAVA et DIANA ont été dotées chacune d'une Toyota 4 x 4. Il n'a pas oublié le côté actions sociales en distribuant des fournitures scolaires pour les élèves qui vont passer le CEPE mais aussi du savon et du riz.

« Lorsque je donne du riz, ce n'est pas en kapoaka ni par kilo mais en sac », a-t-il tenu à dire. Et de promettre aussi « l'ouverture d'une Université à Madiro et d'un centre de formation professionnelle pour que les jeunes puissent travailler immédiatement dans le secteur du tourisme ». A propos, il a clamé haut et fort que « Nosy Be peut rivaliser avec les Seychelles et Maurice dans le domaine du tourisme ».

2028

Dans le domaine de l'enseignement, Sahondrarimalala Michelle de faire savoir que 7 489 salles de classe ont été ouvertes jusqu'ici. « Soit plus de 1000 par an ». Lors de l'inauguration de l'EPP de Djalabe, la ministre de l'Education nationale de faire remarquer que le président Andry Rajoelina a tellement construit d'écoles qu'il ne pourra pas toutes les inaugurer jusqu'en 2028. Une manière peut-être de laisser entrevoir un jamais deux sans trois ...mandats.