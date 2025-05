Madagascar: Miss World - Cyria Temagnombe à la découverte de Telangana

Jusqu'au 31 mai, toutes les caméras sont braquées sur l'Inde dans le cadre de la 72e élection de Miss Monde. Parallèlement à la course à la couronne de Miss Monde 2025, les candidates explorent la ville de Telangana.

Cette semaine, Cyria Temagnombe et d'autres miss ont visité le Telangana Cops, plus précisément le Centre de commandement et de contrôle intégré de la police du Telangana (TGICCC) à Hyderabad. Cette visite entre tout à fait dans le cadre de la « beauty with a purpose », qui est le coeur même du concours. Cette visite a mis en lumière les mesures de sécurité avancées du Telangana, qui a établi une stratégie efficace dans la lutte contre la drogue surtout chez les jeunes.

Dotée d'une technologie de pointe, ce centre ultramoderne, considéré comme le centre névralgique de la sécurité publique d'Hyderabad, a fait de cette ville touristique un lieu sûr pour les femmes voyageant seules. Par ailleurs, l'engagement de la ville en matière de sécurité et d'innovation dans le maintien de l'ordre moderne, attire de plus en plus de visiteurs du monde entier.

Pour en revenir au concours, durant le « head to head », Cyria Temagnombe a défendu la cause des enfants atteints d'albinisme dans un discours poignant. Elle n'a pas démérité toutefois, Miss Zambie remporte le challenge et entre d'office dans le top 10 du continent africain. Néanmoins, d'autres challenges sont encore à relever dont le « World designer award ».

Elle défend les couleurs malgaches avec la robe signée Fenosoa Rakotonindrainy, inspirée du légendaire « Ravinala ». En attendant les résultats, la pression monte d'un cran, la concurrence est de plus en plus féroce et après près de deux semaines d'aventure, Cyria Temagnombe a encore besoin de support et de soutien de la part de tout un chacun. Chaque réaction, chaque partage et chaque action sur ses pages dans les réseaux sociaux peuvent changer la donne. A vos clics !