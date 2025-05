Madagascar: ACPE Madagascar - Promotion du lean management et l'Excellence Opérationnelle

La Foire Internationale de Madagascar, dans sa 19e édition, qui se déroule au CCI Ivato, constitue un rendez-vous incontournable des professionnels et des entreprises opérant dans différents secteurs d'activité.

ACPE Madagascar fait partie des acteurs qui y participent activement. « Nous accompagnons les organisations dans leur démarche d'amélioration continue. Chaque processus optimisé, chaque équipe mobilisée, chaque progrès durable est une fierté que nous partageons avec nos clients », a expliqué Karine Rajaona Razafindrakoto, vice-présidente aux Opérations internationales chez ACPE, lors d'une conférence de presse organisée au sein de son stand à la FIM.

Cette entité ne fournit pas seulement un accompagnement mais elle veut être également un partenaire de confiance pour transformer durablement les façons de faire dans une entreprise. Raison pour laquelle ACPE Madagascar s'engage à promouvoir le lean management et l'Excellence opérationnelle durant les quatre jours de l'événement.

Nouvelle dimension africaine

« Madagascar, un pont vers l'Afrique » étant le thème choisi par les promoteurs. À cette occasion, ACPE passe à un niveau supérieur et met tout en oeuvre pour offrir aux milliers de visiteurs des expertises phares dans les démarches de transformation organisationnelle et opérationnelle. « À travers quatre leviers clés que sont le leadership, la création de valeur, l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle, des experts dans chaque domaine sont présents dans notre stand d'exposition afin d'accompagner tous les individus intéressés à mieux gérer et à développer leurs affaires », a-t-elle fait savoir.

En outre, « cette édition 2025 est placée sous le signe du développement durable et avec sa nouvelle dimension africaine, nous continuons ainsi de proposer des solutions qui répondent aux besoins des clients en entreprise afin qu'ils puissent structurer, simplifier et renforcer leurs pratiques pour atteindre l'excellence opérationnelle », a enchaîné Karine Rajaona Razafindrakoto. Il est à noter que des performances des entreprises grâce à l'excellence opérationnelle, ont été développées lors de cette conférence.

Parlant du lean management, « c'est avant tout une façon de penser et de se comporter, initiée au Japon à travers le Kaizen et déployée dans divers secteurs d'activités à travers le monde au fil des années grâce à la standardisation, à la chasse aux gaspillages et aux principes du Lean. ACPE-Madagascar prône ainsi l'approche Lean Six Sigma, combinant la force du mindset Lean avec les outils du Six Sigma », a-t-elle conclu.