Madagascar: Motocross - Triple Crown Series - Le premier round s'annonce prometteur ce week-end

Le circuit 100% MX Track à Ambohidava s'animera avec le lancement du Triple Crown Series, organisé par 100% Moto Madagascar sous l'égide de la Fédération Malgache de Motocross (FMaM), ce week-end. Ce premier round, hors championnat, promet un spectacle époustouflant pour les amateurs de motocross.

Le Triple Crown Series est une compétition unique conçue pour le plaisir, loin de la pression des championnats officiels. Cette course se distingue par un format dynamique avec trois manches plus courtes mais riches en action. Dans la catégorie Mini-Cross, chaque manche dure 8 minutes suivies d'un tour supplémentaire. Pour les 125cc et plus, les manches s'étendent sur 12 minutes suivies d'un tour. Étant hors championnat, l'événement met l'accent sur le spectacle et la liberté. Les organisateurs peuvent ajuster les catégories des pilotes pour assurer des compétitions équilibrées et captivantes.

Des catégories pour tous les pilotes

Le Triple Crown Series s'adresse à une grande variété de participants, des débutants aux pilotes chevronnés. Cinq catégories sont proposées pour répondre à tous les profils. La catégorie Mini-Vert OPEN met en avant les jeunes talents sur 50cc, 50cc Féminin, 65cc, 65cc Féminin, 85cc, 85cc Féminin et YCF. La catégorie ROOKIE est réservée aux novices n'ayant jamais participé au Championnat FMaM.

La catégorie AMATEUR OPEN s'adresse aux pilotes incertains de leur niveau, entre débutants et amateurs confirmés. La catégorie JUNIOR OPEN accueille les moins de 18 ans, y compris en 85cc, pour ceux qui souhaitent se mesurer à des défis plus relevés. Enfin, la catégorie ELITES OPEN est ouverte à tous, dédiée aux pilotes les plus audacieux prêts à dominer le circuit.

Récemment entretenu, le 100% MX Track d'Ambohidava offre des conditions idéales pour ce week-end de compétition. Avec ses virages techniques et ses sauts spectaculaires, le circuit garantit des courses palpitantes et des moments inoubliables pour les spectateurs. Avec trois rounds prévus cette année, le Triple Crown Series s'impose comme un rendez-vous majeur pour la communauté motocross de Madagascar.