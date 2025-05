Madagascar: Yvette Sylla - Envoyée spéciale à la messe d'inauguration du pontificat de Léon IVX

L' Ambassadrice et Déléguée Permanente de Madagascar auprès de l'UNESCO et de l'OIF à Paris était l'envoyée spéciale du président Anry Rajoelina à la messe d'inauguration du pontificat du nouveau Pape Léon XIV, le dimanche 18 mai dernier à Rome.

Deux insignes

En accueillant personnellement les dirigeants mondiaux et interconfessionnels, le nouveau souverain pontife a réaffirmé le rôle de l'église en tant que bâtisseur de pont, favorisant le dialogue et la paix dans un contexte mondial agité. Au cours de la cérémonie, le Pape Léon IVX a reçu deux insignes symboliques de son ministère : le pallium, représentant la charge du bon pasteur, et l'anneau du pêcheur, emblème de son autorité apostolique.

Engagement de Madagascar

Le message vibrant du Pape, lancé au monde, appelant à un regain d'espérance face aux défis contemporains fait écho à l'engagement de Madagascar. Et ce, dans ses réformes tenant compte des réalités et des besoins spécifiques de chaque région, à une coopération renforcée dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la lutte contre la pauvreté. Le nouveau chef du Vatican a donné un signal fort en faveur de la paix en s'adressant à tous, notamment les acteurs politiques et internationaux.