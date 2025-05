Madagascar: Festival Zaza mifety - Une pléiade d'activités ludiques pour les enfants, bientôt à l'IFM

Dans le cadre du mois de l'enfance qui approche à grands pas, l'Institut français de Madagascar (IFM) a imaginé une programmation vivante destinée à créer des moments de partage et de découverte pour les enfants, sans omettre les parents. Ce festival jeunesse se tiendra à l'IFM du 4 au 7 juin prochain. Au programme, « L'Enfant et le Tambour de Nuit », pièce de théâtre écrite par Jean Luc Raharimanana, sera contée en français et en malgache par la comédienne Fela Razafiarison.

L'IFM accueillera également le spectacle français « Zou ! » de la Compagnie Sons de Toile, qui a été jouée plus de 250 fois dans le monde, tant la proposition interactive plaît aux petits. Ce spectacle promet d'amuser les petits spectateurs. En marge de cela, une exposition scientifique et dessinée intitulée « Il faut sauver le Joba Mena, enquête à Madagascar » sera également installée, en partenariat avec l'Aquarium Tropical de Paris. Elle raconte l'histoire de l'expédition scientifique qui a sauvé de l'extinction le poisson Joba Mena.

Mais les petits cinéphiles ne seront pas en reste. L'IFM leur offrira le fabuleux préquel du Roi Lion, « Mufasa » qui avouons-le aussi, fera aussi plaisir aux trentenaires nostalgiques de l'émouvante version de 1994. La séance sera suivie d'une session de maquillage pour les enfants, pour prolonger l'univers des animaux de la savane. Par ailleurs, plusieurs activités ludiques ont également été conçues pour eux à la médiathèque : des ateliers créatifs, des stands de livres, des sessions de lecture et même des tours de magie qui offriront de quoi satisfaire la curiosité des enfants de tous âges.

Les parents et adultes qui s'occupent des bouts de choux ne seront pas oubliés puisque l'IFM proposera pour la première fois une table ronde avec des experts dans les domaines de la santé, de la psychologie et de la culture, pour parler de l'importance du jeu et de la créativité dans le développement et le bien-être des enfants.

Un festival qui promet d'être palpitant et intéressant.