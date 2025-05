Madagascar: Hippisme - Une nouvelle saison vers l'excellence

L'hippodrome de Mahazina, à Ambatolampy, accueillera demain la course inaugurale du calendrier hippique. Organisée par l'Autorité Hippique pour les Courses et l'Élevage de Chevaux à Madagascar (AHCEL), la saison 2025 s'annonce déjà prometteuse.

Le rideau se lève sur une nouvelle saison hippique, et avec lui, renaît l'effervescence propre aux grands rendez-vous de l'année. Depuis plusieurs semaines, chaque jeudi, la tradition veut que la communauté se rassemble pour effectuer ensemble les travaux de nettoyage. Apprentis, jockeys et membres influents de la filière des courses unissent leurs efforts dans une ambiance solidaire, le « tana-maro ».

Cette mobilisation collective, fidèle aux pratiques d'antan, a permis de défricher les broussailles et de redonner vie aux lieux. L'hippodrome, quant à lui, fait peau neuve, porté par cette dynamique commune qui mêle modernisation et respect des traditions. Alors que les toises sont ressorties pour évaluer les jeunes chevaux, les premiers résultats confirment une tendance encourageante.

« Les chevaux de quatre ans et demi, portant l'initial « A » qui entrent dans l'âge adulte, ont gagné en taille de manière notable », souligne Mickaël Rakotoarisoa. Cette croissance est perçue comme un indicateur positif du travail réalisé en amont par les éleveurs et propriétaires, tant sur le plan de l'alimentation que de l'encadrement quotidien.

Les favoris exacts au rendez-vous

Quant au programme proprement dit, la première course promet déjà des étincelles. En tête d'affiche, Bex Burry, un nom bien connu des amateurs de course, revient avec de solides références. Vainqueur dans cette même catégorie la saison passée, mais la victoire ne lui sera pas offerte sur un plateau. Les chevaux venus des zones d'Ambohimandroso et de Menabe s'annoncent comme de redoutables challengers.

Dans la deuxième course, Miorenasoa fera son come-back et sera favorite devant Boy Star, un futur étalon pur-sang anglais. Le Prix Ambanimaso verra s'affronter deux jeunes chevaux déjà remarqués sur la scène hippique : Bastabs, imposant par sa puissance, et Baguerre Ben Kaliffa, plus discret mais déterminé à surprendre, prêt à déjouer tous les pronostics.

La quatrième course est l'apothéose de cette journée dédiée aux quartiers d'Ambatolampy. Ce sera un duel entre deux des meilleurs jockeys, Jean Baptiste Rakotohaja et Roméo Radotiana, qui monteront respectivement Aisance Pleasure et America Deteler. Rendez-vous donc demain à 14h à l'hippodrome de Mahazina pour cette journée d'ouverture, où passion et compétitivité seront au coeur des affrontements.